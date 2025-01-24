Диалог Путина с Трампом, обмен с Украиной и рекордный набор контрактников: главное об СВО за 24 января

Российские бойцы водрузили флаг в центре Новой Новоселки в ДНР, Украина атаковала территорию России более чем сотней беспилотников, а президент России Владимир Путин заявил о готовности начать переговоры с США по завершению спецоперации. Главные новости о СВО за 24 января — в материале URA.RU.
Украина массово атаковала Россию беспилотниками
В ночь на 24 января Россию атаковали более сотни украинских беспилотников. ВСУ целились по Москве, а также объектам нефтяной промышленности.
Так, в результате ночной атаки, в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Губернатор области Павел Малков подтвердил, что в регионе велись работы по ликвидации последствий атаки. Он лично координировал действия всех оперативных служб на месте происшествия.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах над Подольском, которые направлялись в сторону столицы. Беспилотники также были сбиты и в других районах, включая Раменский городской округ и Коломну.
Согласно информации мэра Москвы, на местах падения обломков не зафиксировано разрушений или жертв. В связи с атакой были временно закрыты аэропорты Домодедово и Жуковский, сообщала Росавиация.
Министерство обороны России подтвердило факт массированной атаки украинских дронов на территорию страны. В ходе нападения отечественные системы ПВО уничтожили 121 беспилотник.
Украина и Россия обменялись телами павших бойцов
Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении на родину тел 757 украинских солдат. Большинство тел было передано с донецкого направления.
В ответ Россия получила 49 тел своих военных. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
ВС РФ освободили Великую Новоселку
Министерство обороны сообщило о размещении российского флага на здании в центральной части Великой Новоселки (ДНР). Населенный пункт является важным оборонительным рубежом ВСУ. Также он — ключевой логистический центр для украинской армии на южнодонецком направлении СВО, отмечает ведомство.
Сдача Великой Новоселки произошла после того, как бойцам ВСУ поставили условия по сдаче в плен, поскольку населенный пункт был под контролем российских FPV-дронов и артиллерии. В городе 110-я бригада ВСУ оказалась в окружении, и российское командование предложило ультиматум о сдаче в плен. Однако украинские бойцы игнорировали условия России.
Путин о переговорах по Украине
Президент России Владимир Путин выразил мнение о необходимости начала мирных переговоров по Украине, предложенных американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что для этого необходимо отменить декрет о запрете на диалог с Москвой, изданный украинским президентом Владимиром Зеленским.
Путин выразил готовность к встрече с Трампом, подчеркнув, что диалог должен основываться на текущих реалиях и интересах обеих стран. Россия готова к беседе, но ее характер зависит от решений действующей власти в США.
Президент также заявил о возможности найти точки соприкосновения с текущей администрацией США. Особенно в экономических и стратегических вопросах.
«В целом у нас с действующей администрацией США может быть много точек соприкосновения в поиске решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопрос о стратегической стабильности, это вопрос экономики, кстати», — сказал Путин.
В России выполнен план по контрактникам
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2024 году контракт о службе в ВС РФ заключили около 450 тысяч человек, из которых более 40 тысяч отправились добровольцами на спецоперацию. При этом министр обороны России Андрей Белоусов отмечал, что в среднем в день контракт заключают более 1200 человек.
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