Украина сообщила о возвращении тел 757 военных

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Украина получила сотни тел своих солдат
Украина получила сотни тел своих солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина вернула с фронта 757 тел своих бойцов. Об этом сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«В результате репатриационных мероприятий на Украину вернули тела 757 павших солдат», — сказано в сообщении штаба, опубликованном в его официальном telegram-канале. Указано, что больше всего тел Киеву передали с донецкого направления. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев уточнил, что России вернули 49 тел погибших военных. 

Россия и Украина регулярно обмениваются военнопленными и телами погибших солдат. В конце осени 2024 года Россия вернула домой 52 тела российских бойцов, о чем сообщал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Украина получила 502 тела бойцов ВСУ. Обмен провели благодаря помощи Международного комитета Красного Креста. Также в январе страны обменялись военнопленными по формуле «25 на 25».

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Украина вернула с фронта 757 тел своих бойцов. Об этом сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. «В результате репатриационных мероприятий на Украину вернули тела 757 павших солдат», — сказано в сообщении штаба, опубликованном в его официальном telegram-канале. Указано, что больше всего тел Киеву передали с донецкого направления.  Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев уточнил, что России вернули 49 тел погибших военных.  Россия и Украина регулярно обмениваются военнопленными и телами погибших солдат. В конце осени 2024 года Россия  вернула домой 52 тела российских бойцов, о чем сообщал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Украина получила 502 тела бойцов ВСУ. Обмен провели благодаря помощи Международного комитета Красного Креста. Также в январе страны обменялись военнопленными по формуле «25 на 25».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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