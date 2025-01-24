Украина сообщила о возвращении тел 757 военных

Украина вернула с фронта 757 тел своих бойцов. Об этом сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
«В результате репатриационных мероприятий на Украину вернули тела 757 павших солдат», — сказано в сообщении штаба, опубликованном в его официальном telegram-канале. Указано, что больше всего тел Киеву передали с донецкого направления. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев уточнил, что России вернули 49 тел погибших военных.
Россия и Украина регулярно обмениваются военнопленными и телами погибших солдат. В конце осени 2024 года Россия вернула домой 52 тела российских бойцов, о чем сообщал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Украина получила 502 тела бойцов ВСУ. Обмен провели благодаря помощи Международного комитета Красного Креста. Также в январе страны обменялись военнопленными по формуле «25 на 25».
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