ВС РФ освободили два населенных пункта, а Лукашенко ждет «Орешник»: главное об СВО на 26 января

Российские войска освободили село Зеленое и поселок Великая Новоселка в ДНР, а также уничтожили 68 украинских дронов. Американское агентство по международному развитию (USAID) приостановило свою деятельность в стране, а белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о размещении российской ракетной системы «Орешник» в Беларуси. О главных новостях спецоперации за 26 января — в материале URA.RU.
Уничтожено 68 украинских беспилотников
ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам, производственным цехам и складам БПЛА ВСУ в 153 районах. За последние сутки в зоне специальной военной операции были сбиты 68 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS. Потери ВСУ составили до 650 человек на участке, контролируемом группировкой «Центр», более 390 военнослужащих в зоне ответственности группы «Запад», до 150 человек в зоне «Восток», до 80 в районах действия группировок «Север» и «Днепр», а также до 200 военнослужащих и два склада в зоне ответственности группировки «Юг».
ВС РФ уничтожили украинский бронетранспортер
В Харьковской области расчет FPV-дрона группировки войск «Запад» уничтожил украинский бронетранспортер YPR-765. По информации Минобороны РФ, военнослужащие разведывательного подразделения выявили движение техники ВСУ в лесополосе, после чего оператор дрона успешно поразил цель с первого выстрела.
ВСУ планировали атаку на водонапорный узел в Донецке
Российские военные успешно предотвратили атаку на водонапорный узел в Донецке, перехватив украинский беспилотник с помощью системы «Купол Донбасса». По информации Национального антитеррористического комитета, ударный беспилотник был захвачен и обезврежен. Специалисты ФСБ и МЧС ДНР деактивировали взрывное устройство, найденное в БПЛА, и уничтожили его на специальном полигоне.
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Украинская ракета была уничтожена силами ПВО над Курской областью, сообщили в местном оперштабе. 26 января в регионе девять раз объявлялась ракетная опасность.
ВС РФ освободили Зеленое и Великую Новоселку
Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике — село Зеленое и Великая Новоселка. В результате активных действий войсковой группировки «Восток» также была уничтожена часть гарнизона ВСУ на юге Великой Новоселки.
Дрон российских военных ударили по броневикам ВСУ
ВСУ попытались перебросить силы в Курскую область для атаки на Теткино, но их действия были пресечены российскими военными. Российская армия нанесла удары FPV-дронами по бронемашинам ВСУ. Попытка переброски была своевременно выявлена. Десант с бронемашинами уничтожены расчетами дронов и артиллерией.
Американское агентство, поддерживающее Киев, приостановило свою деятельность
Американское агентство по международному развитию (USAID) на Украине приостановило все проекты и расходы. Это решение связано с указанием Госдепартамента США приостановить программы помощи другим странам на 90 дней для проведения аудита.
Дипломаты изучили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Дипломаты Европы и Украины ознакомились с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. План предполагает, что в начале февраля Трамп обсудит его сначала с президентом России Владимиром Путиным, а затем — с представителями Украины. Также планируется, что Трамп убедит украинского лидера Владимира Зеленского снять запрет на переговоры с Россией.
Предполагается вывод украинских войск из Курской области до 20 апреля и назначение выборов нового президента Украины на конец августа 2025 года. В свою очередь, в офисе Зеленского опровергли эту информацию, назвав ее «вбросом», и подчеркнули, что никаких реальных мирных планов нет.
В Беларуси готовятся к размещению «Орешника»
Российская ракетная система «Орешник» скоро появится в Беларуси, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что договорился с Путиным о том, что следующая ракетная установка будет отправлена в Беларусь даже раньше, чем в Россию.
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