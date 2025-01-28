В Тюменской области резко похолодает до -31

Ночью 31 января температура опустится ниже -30 градусов
В Тюменской области ночью 31 января похолодает до -31 градуса. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«На территории Тюменской области 30 января на автодороге Р-402 ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы -23 — -28 градусов. 31 января температура воздуха в ночные часы опустится до -26 — -31 градусов», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что 28 января на Тюмень обрушится снегопад, который закончится только утром 29 января. За два дня выпадет 2,9 мм осадков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!