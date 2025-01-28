В Тюменской области резко похолодает до -31

В Тюменской области ночью 31 января температура воздуха опустится до -31
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью 31 января температура опустится ниже -30 градусов
Ночью 31 января температура опустится ниже -30 градусов Фото:

В Тюменской области ночью 31 января похолодает до -31 градуса. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». 

«На территории Тюменской области 30 января на автодороге Р-402 ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы -23 — -28 градусов. 31 января температура воздуха в ночные часы опустится до -26 — -31 градусов», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что 28 января на Тюмень обрушится снегопад, который закончится только утром 29 января. За два дня выпадет 2,9 мм осадков.

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В Тюменской области ночью 31 января похолодает до -31 градуса. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».  «На территории Тюменской области 30 января на автодороге Р-402 ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы -23 — -28 градусов. 31 января температура воздуха в ночные часы опустится до -26 — -31 градусов», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 28 января на Тюмень обрушится снегопад, который закончится только утром 29 января. За два дня выпадет 2,9 мм осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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