29 января 2025

Клиника в ЯНАО потратит почти 700 тысяч рублей на истребление грызунов

Клиника в ЯНАО потратит почти 700 тысяч рублей на истребление грызунов
© Служба новостей «URA.RU»
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В перечне мероприятий - 19 объектов окружной клиники
В перечне мероприятий - 19 объектов окружной клиники Фото:

Окружная клиническая больница в Салехарде проведет санитарно-профилактические мероприятия по истреблению бытовых насекомых и грызунов. На эти цели из бюджета клиники потратят около 660 тысяч рублей, сообщается в документации аукциона.

По данным ЕИС «Закупки», окружной клинической больнице в Салехарде требуются услуги по истреблению бытовых насекомых и грызунов и предупреждению инфекционных заболеваний. В перечне — 19 объектов, в их числе бактериологическая лаборатория, здание больницы, стоматологическая поликлиника, перинатальный центр, детская поликлиника, кухня-столовая и прочие помещения и здания. Работы должны быть проведены до конца 2025 года.

Аукцион находится на стадии подачи заявок. Начальная цена контракта — 661 668 рублей.

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Окружная клиническая больница в Салехарде проведет санитарно-профилактические мероприятия по истреблению бытовых насекомых и грызунов. На эти цели из бюджета клиники потратят около 660 тысяч рублей, сообщается в документации аукциона. По данным ЕИС «Закупки», окружной клинической больнице в Салехарде требуются услуги по истреблению бытовых насекомых и грызунов и предупреждению инфекционных заболеваний. В перечне — 19 объектов, в их числе бактериологическая лаборатория, здание больницы, стоматологическая поликлиника, перинатальный центр, детская поликлиника, кухня-столовая и прочие помещения и здания. Работы должны быть проведены до конца 2025 года. Аукцион находится на стадии подачи заявок. Начальная цена контракта — 661 668 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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