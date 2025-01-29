Клиника в ЯНАО потратит почти 700 тысяч рублей на истребление грызунов

Окружная клиническая больница в Салехарде проведет санитарно-профилактические мероприятия по истреблению бытовых насекомых и грызунов. На эти цели из бюджета клиники потратят около 660 тысяч рублей, сообщается в документации аукциона.
По данным ЕИС «Закупки», окружной клинической больнице в Салехарде требуются услуги по истреблению бытовых насекомых и грызунов и предупреждению инфекционных заболеваний. В перечне — 19 объектов, в их числе бактериологическая лаборатория, здание больницы, стоматологическая поликлиника, перинатальный центр, детская поликлиника, кухня-столовая и прочие помещения и здания. Работы должны быть проведены до конца 2025 года.
Аукцион находится на стадии подачи заявок. Начальная цена контракта — 661 668 рублей.
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