03 февраля 2025

Мишустин уволил замминистра энергетики, находящегося под домашним арестом

Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Мочальников освобожден от должности заместителя министра энергетики
Сергей Мочальников освобожден от должности заместителя министра энергетики Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова. В октябре 2024 года Мочальников был помещен под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве.

«Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе», — указывается в тексте распоряжения главы правительства. Замминистра находился под домашним арестом с 25 октября 2024 года.

Сергей Мочальников обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно сообщениям «Коммерсанта», он также оформил явку с повинной, признав свою вину в совершенных преступлениях.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова. В октябре 2024 года Мочальников был помещен под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. «Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе», — указывается в тексте распоряжения главы правительства. Замминистра находился под домашним арестом с 25 октября 2024 года. Сергей Мочальников обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно сообщениям «Коммерсанта», он также оформил явку с повинной, признав свою вину в совершенных преступлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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