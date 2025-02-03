Мишустин уволил замминистра энергетики, находящегося под домашним арестом

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова. В октябре 2024 года Мочальников был помещен под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве.
«Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе», — указывается в тексте распоряжения главы правительства. Замминистра находился под домашним арестом с 25 октября 2024 года.
Сергей Мочальников обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно сообщениям «Коммерсанта», он также оформил явку с повинной, признав свою вину в совершенных преступлениях.
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