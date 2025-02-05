05 февраля 2025

В Тюменской области два трактора сливали отходы в лес. Фото

В Тюменской области наказали нарушителей, сливавших отходы в лес
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушители опустошали асинезаторские бочки в лесу
Нарушители опустошали асинезаторские бочки в лесу Фото:

В селе Тоболово (Тюменская область) наказали нарушителей, сливавших отходы в лес. Личности нарушителей удалось установить с помощью фотоловушек, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области. 

«Два нарушителя попали в объектив фотоловушки в Ишимском лесничестве. Сразу два факта слива жидких отходов зафиксировала фотоловушка, установленная сотрудником Тюменского управления лесами недалеко от села Тоболово Ишимского района», — рассказали в telegram-канале департамента. 

Нарушители сливали отходы из ассинезаторских бочек. На них уже составили протоколы об административном нарушении. Кроме того, им предстоит возместить ущерб, нанесенный сливом отходов. 

Ранее URA.RU cообщало, в Тюменской области поймали ассенизатора, сливающего фекалии в лесу. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей и обязали возместить нанесенный ущерб.

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В селе Тоболово (Тюменская область) наказали нарушителей, сливавших отходы в лес. Личности нарушителей удалось установить с помощью фотоловушек, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.  «Два нарушителя попали в объектив фотоловушки в Ишимском лесничестве. Сразу два факта слива жидких отходов зафиксировала фотоловушка, установленная сотрудником Тюменского управления лесами недалеко от села Тоболово Ишимского района», — рассказали в telegram-канале департамента.  Нарушители сливали отходы из ассинезаторских бочек. На них уже составили протоколы об административном нарушении. Кроме того, им предстоит возместить ущерб, нанесенный сливом отходов.  Ранее URA.RU cообщало, в Тюменской области поймали ассенизатора, сливающего фекалии в лесу. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей и обязали возместить нанесенный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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