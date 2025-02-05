В селе Тоболово (Тюменская область) наказали нарушителей, сливавших отходы в лес. Личности нарушителей удалось установить с помощью фотоловушек, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
«Два нарушителя попали в объектив фотоловушки в Ишимском лесничестве. Сразу два факта слива жидких отходов зафиксировала фотоловушка, установленная сотрудником Тюменского управления лесами недалеко от села Тоболово Ишимского района», — рассказали в telegram-канале департамента.
Нарушители сливали отходы из ассинезаторских бочек. На них уже составили протоколы об административном нарушении. Кроме того, им предстоит возместить ущерб, нанесенный сливом отходов.
Ранее URA.RU cообщало, в Тюменской области поймали ассенизатора, сливающего фекалии в лесу. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей и обязали возместить нанесенный ущерб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!