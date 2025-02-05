Один из старейших детсадов Нового Уренгоя (ЯНАО) «Елочка» отреставрируют за счет муниципального бюджета. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Антон Колодин.
«„Елочка“ — один из старейших детских садов нашего города и действительно нуждается в ремонте. Мы уже подготовили проект капитального ремонта не только фасада здания, но и всей территории», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале.
Реставрация детсада начнется летом 2025 года. В планах поменять забор и покрытие на площадках, обновить подземные коммуникации, поставить новое освещение. Территорию детсада озеленят — высадят газон и деревья, разместят яркие игровые комплексы для всех возрастов.
Проблемы с отоплением после капитального ремонта в детском саду «Синяя птица» в Салехарде, где дети столкнулись с необходимостью носить теплую одежду внутри помещения, подчеркивают важность качественного выполнения ремонтных работ. В ответ на жалобы родителей специалисты выявили проблемы с уплотнениями и отоплением, обещая их устранение в рамках гарантийных обязательств подрядчика.
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