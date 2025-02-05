05 февраля 2025

Старейший детсад Нового Уренгоя отремонтируют. Фото

Власти Нового Уренгоя проведут капитальный ремонт в детсаду «Елочка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в Новом Уренгое отремонтируют
Детский сад в Новом Уренгое отремонтируют Фото:

Один из старейших детсадов Нового Уренгоя (ЯНАО) «Елочка» отреставрируют за счет муниципального бюджета. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Антон Колодин.

«„Елочка“ — один из старейших детских садов нашего города и действительно нуждается в ремонте. Мы уже подготовили проект капитального ремонта не только фасада здания, но и всей территории», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале.

Реставрация детсада начнется летом 2025 года. В планах поменять забор и покрытие на площадках, обновить подземные коммуникации, поставить новое освещение. Территорию детсада озеленят — высадят газон и деревья, разместят яркие игровые комплексы для всех возрастов.

Проблемы с отоплением после капитального ремонта в детском саду «Синяя птица» в Салехарде, где дети столкнулись с необходимостью носить теплую одежду внутри помещения, подчеркивают важность качественного выполнения ремонтных работ. В ответ на жалобы родителей специалисты выявили проблемы с уплотнениями и отоплением, обещая их устранение в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

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Один из старейших детсадов Нового Уренгоя (ЯНАО) «Елочка» отреставрируют за счет муниципального бюджета. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Антон Колодин. «„Елочка“ — один из старейших детских садов нашего города и действительно нуждается в ремонте. Мы уже подготовили проект капитального ремонта не только фасада здания, но и всей территории», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале. Реставрация детсада начнется летом 2025 года. В планах поменять забор и покрытие на площадках, обновить подземные коммуникации, поставить новое освещение. Территорию детсада озеленят — высадят газон и деревья, разместят яркие игровые комплексы для всех возрастов. Проблемы с отоплением после капитального ремонта в детском саду «Синяя птица» в Салехарде, где дети столкнулись с необходимостью носить теплую одежду внутри помещения, подчеркивают важность качественного выполнения ремонтных работ. В ответ на жалобы родителей специалисты выявили проблемы с уплотнениями и отоплением, обещая их устранение в рамках гарантийных обязательств подрядчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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