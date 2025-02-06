Лиса и еще Лиса: каких барменов в городе курганцы считают лучшими

Курганцы активно делятся впечатлениями о барменах города
© Служба новостей «URA.RU»
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Лучшие бармены Кургана по версии жителей
Лучшие бармены Кургана по версии жителей Фото:

Курганцы активно делятся впечатлениями о работе персонала в заведениях города. В День бармена редакция URA.RU собрала отзывы с сайта «2ГИС» о лучших барменах Кургана.

«Самая лучшая бармен Лиса! Великолепная клиентоориентированность, общительная, приятная девушка, всегда подскажет, все расскажет», — такой отзыв получила бармен из бара «Легенда». А вот так написали о девушке-бармене из клуба «Свобода»: «Лиса за баром просто зая, я ее люблю». Корреспондент URA.RU выяснил, что речь идет о двух разных девушках, но обеих гости зовут Лиса, и обе, судя по отзывам, нравятся посетителям.

Также курганцы хвалят барменов из бара «Собрание», отмечая, что они всегда общаются с посетителями. Барменов из Old cool pub ценят за душевность, а работников караоке-бара «Песни» отмечают, как профессионалов своего дела. Также высокой оценки посетителей удостоились бармены Эдуард и Александр из «Шашлыкоff» по улице Советской, Илья из «Шашлык&пляски», а также Алексей из «45 калибра» и Софья из караоке-бара Opera.

Ранее URA.RU составляло рейтинги лучших баров Кургана, основываясь на отзывах с сайта «2ГИС». К примеру, бар «Легенда» получил высокие оценки за уют и качество обслуживания. Также посетители высоко оценили караоке-бар «Песни» за качество сервиса и звука, несмотря на некоторые недочеты в работе заведения.

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Курганцы активно делятся впечатлениями о работе персонала в заведениях города. В День бармена редакция URA.RU собрала отзывы с сайта «2ГИС» о лучших барменах Кургана. «Самая лучшая бармен Лиса! Великолепная клиентоориентированность, общительная, приятная девушка, всегда подскажет, все расскажет», — такой отзыв получила бармен из бара «Легенда». А вот так написали о девушке-бармене из клуба «Свобода»: «Лиса за баром просто зая, я ее люблю». Корреспондент URA.RU выяснил, что речь идет о двух разных девушках, но обеих гости зовут Лиса, и обе, судя по отзывам, нравятся посетителям. Также курганцы хвалят барменов из бара «Собрание», отмечая, что они всегда общаются с посетителями. Барменов из Old cool pub ценят за душевность, а работников караоке-бара «Песни» отмечают, как профессионалов своего дела. Также высокой оценки посетителей удостоились бармены Эдуард и Александр из «Шашлыкоff» по улице Советской, Илья из «Шашлык&пляски», а также Алексей из «45 калибра» и Софья из караоке-бара Opera. Ранее URA.RU составляло рейтинги лучших баров Кургана, основываясь на отзывах с сайта «2ГИС». К примеру, бар «Легенда» получил высокие оценки за уют и качество обслуживания. Также посетители высоко оценили караоке-бар «Песни» за качество сервиса и звука, несмотря на некоторые недочеты в работе заведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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