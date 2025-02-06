Лиса и еще Лиса: каких барменов в городе курганцы считают лучшими

Курганцы активно делятся впечатлениями о работе персонала в заведениях города. В День бармена редакция URA.RU собрала отзывы с сайта «2ГИС» о лучших барменах Кургана.
«Самая лучшая бармен Лиса! Великолепная клиентоориентированность, общительная, приятная девушка, всегда подскажет, все расскажет», — такой отзыв получила бармен из бара «Легенда». А вот так написали о девушке-бармене из клуба «Свобода»: «Лиса за баром просто зая, я ее люблю». Корреспондент URA.RU выяснил, что речь идет о двух разных девушках, но обеих гости зовут Лиса, и обе, судя по отзывам, нравятся посетителям.
Также курганцы хвалят барменов из бара «Собрание», отмечая, что они всегда общаются с посетителями. Барменов из Old cool pub ценят за душевность, а работников караоке-бара «Песни» отмечают, как профессионалов своего дела. Также высокой оценки посетителей удостоились бармены Эдуард и Александр из «Шашлыкоff» по улице Советской, Илья из «Шашлык&пляски», а также Алексей из «45 калибра» и Софья из караоке-бара Opera.
Ранее URA.RU составляло рейтинги лучших баров Кургана, основываясь на отзывах с сайта «2ГИС». К примеру, бар «Легенда» получил высокие оценки за уют и качество обслуживания. Также посетители высоко оценили караоке-бар «Песни» за качество сервиса и звука, несмотря на некоторые недочеты в работе заведения.
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