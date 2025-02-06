Пожар произошел на ферме
Тюменские пожарные спасли из огня животных, которые находились в горящих хозпостройках. Об этом сообщили в региональном МЧС. В больнице оказался хозяин фермы.
«В селе Княжево пламя полностью охватило хозпостройки. Пожарные спасли из огненной западни десяток коз и свиней», — сообщили в ведомстве.
Среди животных никто не пострадал. Однако помощь потребовалась хозяину фермы. Его госпитализировали. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Никто из животных не пострадал
Животных вовремя удалось вывести
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