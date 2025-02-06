06 февраля 2025

Тюменские спасатели вытащили из огня коз и свиней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел на ферме
Пожар произошел на ферме Фото:

Тюменские пожарные спасли из огня животных, которые находились в горящих хозпостройках. Об этом сообщили в региональном МЧС. В больнице оказался хозяин фермы.

«В селе Княжево пламя полностью охватило хозпостройки. Пожарные спасли из огненной западни десяток коз и свиней», — сообщили в ведомстве.

Среди животных никто не пострадал. Однако помощь потребовалась хозяину фермы. Его госпитализировали. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. 

Никто из животных не пострадал
Никто из животных не пострадал
Фото:
Животных вовремя удалось вывести
Животных вовремя удалось вывести
Фото:

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Тюменские пожарные спасли из огня животных, которые находились в горящих хозпостройках. Об этом сообщили в региональном МЧС. В больнице оказался хозяин фермы. «В селе Княжево пламя полностью охватило хозпостройки. Пожарные спасли из огненной западни десяток коз и свиней», — сообщили в ведомстве. Среди животных никто не пострадал. Однако помощь потребовалась хозяину фермы. Его госпитализировали. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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