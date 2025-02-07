ВС РФ контролируют Торецк, экономика России растет: главные новости за 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, президент России Владимир Путин провел совещание с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. По словам премьера, ВВП РФ за прошедший 2024 год вырос на 4,1%, что превзошло ожидания правительства. Мишустин также сообщил о достижении Россией исторического максимума номинального размера ВВП, достигшего отметки в 200 триллионов рублей. Эти и другие главные новости за 7 февраля — в материале URA.RU.
ВС РФ освободили Торецк
Войска РФ 7 февраля взяли под контроль город Торецк (Дзержинск) в Донецкой Народной Республике. Освобожденный российскими военными город имеет важное стратегическое значение.
Контроль над Торецком позволит ВС РФ существенно продвинуться на данном направлении. По словам Минобороны РФ, взятие города дает возможность к скорому освобождению Константиновки и «выходу во фланг краматорской группировки противника».
Путин провел совещание с Мишустиным
Путин провел совещание с премьер-министром страны. В начале встречи российский лидер заслушал доклад Мишустина об итогах социально-экономического развития России в 2024 году.
По словам Мишустина, ВВП России за 2024 год вырос на 4,1%. Он подчеркнул, что показатель оказался выше, чем ожидалось. Номинальный размер ВВП, и вовсе обновил исторический максимум в стране, достигнув 200 трлн рублей.
Премьер уточнил, что российская экономика успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением. Он уточнил, что реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что также побило отметку прогнозов.
После доклада Мишустиным, Путин поставил несколько ключевых задач на 2025 год. Среди них: борьба с инфляцией и закрепление устойчивого экономического развития.
Депутата Гурулева исключают из состава комитета по обороне
Постановлением комиссии Государственной Думы по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы депутат Андрея Гурулева исключили из комитета по обороне. Согласно документу Гурулев будет переведен в комитет Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению.
Решение руководства депутат поддержал. Он высказал уверенность, что его опыт поможет активно участвовать в разработке и реализации программ, направленных на улучшение условий жизни в регионах.
Закрытие Русского дома в Баку
Решение о закрытии Русского дома в Баку (столица Азербайджана) — недоразумение. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в Москве надеются, что данную ситуацию удастся урегулировать.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия намерена решать возникшие проблемы через дипломатический диалог, опираясь на традиционно дружественные отношения между странами. Он также не исключил возможности обсуждения этого вопроса на высшем уровне в случае необходимости.
СБУ вербуют женщин для исполнения терактов в РФ
Сразу в нескольких районах России сотрудниками ФСБ задержаны четыре женщины-агента СБУ. По информации спецслужб, задержанные готовили теракты против высокопоставленных российских военных и объектов энергетической инфраструктуры в различных регионах России.
Отмечается, что женщин вербуют в основном запугиванием, обещаниями жизни за границей, и даже романтическими отношениями. В частности, одна из задержанных была вербована агентом СБУ через романтическую переписку. Ей обещали «райские условия за границей» после выполнения заданий, передает Пятый канал.
Девушки собирали информацию о местоположении целей для возможных атак и изготавливали самодельные взрывные устройства по указанию своих кураторов из СБУ. В ходе обыска у задержанных были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств, взрывчатка и электроника.
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