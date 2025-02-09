09 февраля 2025
08 февраля 2025

Гигантский виноград, школьные скандалы и новостройка для чиновников: топ событий недели в Кургане

Курганцы обсуждают гигантский виноград, скандалы в школах и выборы мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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О школьных конфликтах заговорило даже высшее руководство региона
О школьных конфликтах заговорило даже высшее руководство региона Фото:

В Кургане за минувшую неделю произошел ряд громких событий, всколыхнувших общественность. Школьные конфликты дошли до правительства региона, чиновники решили сами себе выбирать соседей по новостройке, а представительница сферы интим-услуг отважилась на откровенный разговор. Об этих и других событиях — в материале URA.RU.

Высокопоставленный чиновник сам решает, кого селить в элитную новостройку Курган: инсайд

В центре Кургана в одной из новостроек с авторским дизайном, приватным двором-садом и крытым паркингом начались закрытые продажи квартир, которые скупают высокопоставленные чиновники. Как сообщил корреспонденту URA.RU источник в политических кругах, один из таких чиновников уже купил в этом доме жилье и теперь лично согласует будущих.

«Высокопоставленный чиновник купил квартиру в строящемся элитном доме. Говорят, он лично согласует других будущих соседей. Без „фейс-контроля“ не заселиться. Другие VIP о таком соседстве пока раздумывают», — сообщил URA.RU инсайдер.

Гигантский виноград из Китая

На полках курганских магазинов появился гигантский виноград из Китая. Размеры его ягод похожи на помидоры или яблоки. Новинка вызвала ажиотаж у горожан: виноград бурно обсуждают в соцсетях, стараясь узнать о его вкусовых качествах, а из-за повышенного интереса на него выросли цены.

«Видели уже? В магазинах появился гигантский виноград. Ценник не особо гуманный. Кто пробовал, поделитесь, стоит ли тратиться?», — писали курганцы в соцсети «ВКонтакте».

Редакция URA.RU тоже попробовала виноград из Китая под названием «шайн мускат». Он оказался сочным, с плотной, несколько жесткой текстурой, но некоторым показался слишком сладким, без кислинки, которой обладают более привычные сорта. Поэтому новинка — на любителя.

В школе Кургана родители потребовали исключить цыган, которые бьют детей и унижают учителя

В школе №48 Кургана, расположенной в микрорайоне Глинки, произошел конфликт из-за учеников-цыган, которые били других детей, срывали уроки и оскорбляли учителя. Родители школьников написали коллективное письмо с требованием исключить малолетних дебоширов. Об этом они сообщили агентству предоставив копию обращения.

«Три ученика (цыганской этнической группы) 2-го класса постоянно срывают учебный процесс, неуважительно разговаривают с учителем, предлагают педагогу взятки, угрожают своим одноклассникам, нападают на детей — бьют и душат, что зафиксировано в заявлениях директору от родителей пострадавших детей. Некоторые повреждения были зафиксированы в травмпункте, пройдена судебно-медицинская экспертиза одной из пострадавших учениц. Также написаны заявления в полицию», — рассказали родители учеников.

Педагог, которому мать-цыганка плюнула в лицо, оказалась на грани увольнения. Ситуация дошла не только до правоохранительных органов и департамента образования. О ней позднее высказался даже первый заместитель губернатора Андрей Алексеев. Он заверил, что «ситуация в школе стабилизирована, корень проблемы не связан с национальностью участников».

Выборы и политика в Кургане 2025: первый кандидат заявился на конкурс

На должность мэра Кургана появился новый претендент. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил оппозиционер и еще один кандидат на пост мэра Яков Сидоров.

«Сегодня первый кандидат заявился на конкурс. Он уже передал документы конкурсной комиссии», — рассказал URA.RU Сидоров.

Источники в городской думе сообщили корреспонденту URA.RU, что этот кандидат несколько месяцев назад уже принимал участие в конкурсе. По инсайдерской информации, это пенсионер Олег Смирнов. В прошлый раз ему удалось дойти до этапа индивидуального собеседования.

Почему курганская проститутка уходит из профессии

Девушка из сферы интим-услуг в Кургане устала от моральных и физических издержек профессии, которые не покрывают доходы. К тому же, заказов из городских бань в последнее время стало меньше. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала проститутка Юлия (имя изменено по просьбе женщины — прим. URA.RU), которая решила уйти из профессии.

«В последнее время заказов на интим-услуги стало меньше. Раньше почти каждую ночь были вызовы в городские бани, а сейчас их число уменьшилось почти в два раза. При этом, цены на медуслуги в платных центрах растут. Увеличилась и моральная нагрузка, поскольку приходится работать с нервными мужчинами, которые приезжают в отпуск из мест, где нет мирного неба над головой», — сообщила Юлия.

Политтехнологи Ткаченко и Фролов используют новые приемы на выборах в Кургане. Инсайд

Политтехнологи Андрей Ткаченко и Константин Фролов, которые в 2019 и 2024 годах работали на выборах в Курганскую городскую думу и губернаторскую кампанию, снова займутся организацией предвыборной стратегии. Они будут курировать кампанию на выборах в Курганскую областную думу 2025 года, в частности кандидатов «Единой России». Источники в правительстве и эксперты поделились с URA.RU, какие методы могут применить политтехнологи.

«На выборах в гордуму и губернаторских выборах основной упор делался на ослабление КПРФ, так как изначально партия рассматривалась как главный конкурент „Единой России“. Этого удалось достичь», — рассказал инсайдер. По его словам, Ткаченко и Фролов досконально изучили электоральные особенности Курганской области. «Они хорошо знают, где и как голосуют люди. Единственная кампания, в которой они не участвовали, — выборы в Госдуму, и она оказалась провальной», — отметил источник.

В предстоящую кампанию могут быть интегрированы проверенные методы предыдущих выборов. На прежних хорошо работали конкурсы, лотереи и призы.

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В Кургане за минувшую неделю произошел ряд громких событий, всколыхнувших общественность. Школьные конфликты дошли до правительства региона, чиновники решили сами себе выбирать соседей по новостройке, а представительница сферы интим-услуг отважилась на откровенный разговор. Об этих и других событиях — в материале URA.RU. Высокопоставленный чиновник сам решает, кого селить в элитную новостройку Курган: инсайд В центре Кургана в одной из новостроек с авторским дизайном, приватным двором-садом и крытым паркингом начались закрытые продажи квартир, которые скупают высокопоставленные чиновники. Как сообщил корреспонденту URA.RU источник в политических кругах, один из таких чиновников уже купил в этом доме жилье и теперь лично согласует будущих. «Высокопоставленный чиновник купил квартиру в строящемся элитном доме. Говорят, он лично согласует других будущих соседей. Без „фейс-контроля“ не заселиться. Другие VIP о таком соседстве пока раздумывают», — сообщил URA.RU инсайдер. Гигантский виноград из Китая На полках курганских магазинов появился гигантский виноград из Китая. Размеры его ягод похожи на помидоры или яблоки. Новинка вызвала ажиотаж у горожан: виноград бурно обсуждают в соцсетях, стараясь узнать о его вкусовых качествах, а из-за повышенного интереса на него выросли цены. «Видели уже? В магазинах появился гигантский виноград. Ценник не особо гуманный. Кто пробовал, поделитесь, стоит ли тратиться?», — писали курганцы в соцсети «ВКонтакте». Редакция URA.RU тоже попробовала виноград из Китая под названием «шайн мускат». Он оказался сочным, с плотной, несколько жесткой текстурой, но некоторым показался слишком сладким, без кислинки, которой обладают более привычные сорта. Поэтому новинка — на любителя. В школе Кургана родители потребовали исключить цыган, которые бьют детей и унижают учителя В школе №48 Кургана, расположенной в микрорайоне Глинки, произошел конфликт из-за учеников-цыган, которые били других детей, срывали уроки и оскорбляли учителя. Родители школьников написали коллективное письмо с требованием исключить малолетних дебоширов. Об этом они сообщили агентству предоставив копию обращения. «Три ученика (цыганской этнической группы) 2-го класса постоянно срывают учебный процесс, неуважительно разговаривают с учителем, предлагают педагогу взятки, угрожают своим одноклассникам, нападают на детей — бьют и душат, что зафиксировано в заявлениях директору от родителей пострадавших детей. Некоторые повреждения были зафиксированы в травмпункте, пройдена судебно-медицинская экспертиза одной из пострадавших учениц. Также написаны заявления в полицию», — рассказали родители учеников. Педагог, которому мать-цыганка плюнула в лицо, оказалась на грани увольнения. Ситуация дошла не только до правоохранительных органов и департамента образования. О ней позднее высказался даже первый заместитель губернатора Андрей Алексеев. Он заверил, что «ситуация в школе стабилизирована, корень проблемы не связан с национальностью участников». Выборы и политика в Кургане 2025: первый кандидат заявился на конкурс На должность мэра Кургана появился новый претендент. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил оппозиционер и еще один кандидат на пост мэра Яков Сидоров. «Сегодня первый кандидат заявился на конкурс. Он уже передал документы конкурсной комиссии», — рассказал URA.RU Сидоров. Источники в городской думе сообщили корреспонденту URA.RU, что этот кандидат несколько месяцев назад уже принимал участие в конкурсе. По инсайдерской информации, это пенсионер Олег Смирнов. В прошлый раз ему удалось дойти до этапа индивидуального собеседования. Почему курганская проститутка уходит из профессии Девушка из сферы интим-услуг в Кургане устала от моральных и физических издержек профессии, которые не покрывают доходы. К тому же, заказов из городских бань в последнее время стало меньше. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала проститутка Юлия (имя изменено по просьбе женщины — прим. URA.RU), которая решила уйти из профессии. «В последнее время заказов на интим-услуги стало меньше. Раньше почти каждую ночь были вызовы в городские бани, а сейчас их число уменьшилось почти в два раза. При этом, цены на медуслуги в платных центрах растут. Увеличилась и моральная нагрузка, поскольку приходится работать с нервными мужчинами, которые приезжают в отпуск из мест, где нет мирного неба над головой», — сообщила Юлия. Политтехнологи Ткаченко и Фролов используют новые приемы на выборах в Кургане. Инсайд Политтехнологи Андрей Ткаченко и Константин Фролов, которые в 2019 и 2024 годах работали на выборах в Курганскую городскую думу и губернаторскую кампанию, снова займутся организацией предвыборной стратегии. Они будут курировать кампанию на выборах в Курганскую областную думу 2025 года, в частности кандидатов «Единой России». Источники в правительстве и эксперты поделились с URA.RU, какие методы могут применить политтехнологи. «На выборах в гордуму и губернаторских выборах основной упор делался на ослабление КПРФ, так как изначально партия рассматривалась как главный конкурент „Единой России“. Этого удалось достичь», — рассказал инсайдер. По его словам, Ткаченко и Фролов досконально изучили электоральные особенности Курганской области. «Они хорошо знают, где и как голосуют люди. Единственная кампания, в которой они не участвовали, — выборы в Госдуму, и она оказалась провальной», — отметил источник. В предстоящую кампанию могут быть интегрированы проверенные методы предыдущих выборов. На прежних хорошо работали конкурсы, лотереи и призы.
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