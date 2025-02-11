В четырех аэропортах России ввели ограничения

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ввели временные ограничения
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Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропортах Казани и Кирова
Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропортах Казани и Кирова Фото:

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска сегодня, 11 февраля, были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС», — отмечается в telegram-канале представителя. Временные меры коснулись аэропортов Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. 

Введение ограничений связано с необходимостью проведения ряда мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры.

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В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска сегодня, 11 февраля, были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС», — отмечается в telegram-канале представителя. Временные меры коснулись аэропортов Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска.  Введение ограничений связано с необходимостью проведения ряда мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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