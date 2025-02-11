В четырех аэропортах России ввели ограничения

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска сегодня, 11 февраля, были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС», — отмечается в telegram-канале представителя. Временные меры коснулись аэропортов Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска.
Введение ограничений связано с необходимостью проведения ряда мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры.
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