Экс-подрядчик скандального бассейна-долгостроя в ЯНАО проиграл новое дело

Фирма «Авиапромстрой», сорвавшая ремонт школы с 50-метровым бассейном в Новом Уренгое (ЯНАО) в 2021 году, вернет в городской бюджет три миллиона 400 тысяч рублей. Такое решение вынес окружной Арбитражный суд 13 февраля.
«Арбитражный суд ЯНАО решил иск Управления муниципального хозяйства удовлетворить. Взыскать с АО „Авиапромстрой“ 3 376 712 рублей», — сообщается в решении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU.
Из документа следует, что при реконструкции детско-юношеской спортивной школы «Юность» в микрорайоне Юбилейный, подрядчик взялся своими силами отремонтировать и бассейн, находящийся в здании. Работы в срок выполнены не были, кроме того, не были выполнены требования устранить недостатки, обнаруженные после приемки работ.
Неотработанный аванс, полученный за ремонт, всей школы, в размере 26 миллионов рублей, фирма также должна вернуть. Решение об этом принято в марте 2024 года, его подтвердила и апелляционная инстанция.
Скандал вокруг ДЮСШ разгорелся в 2022 году. Представители фирмы объясняли срыв работ требованиями, не обозначенными в контракте. А городские власти обвиняли подрядчика в недобросовестности.
"Нам не удалось завершить стройку в установленные сроки, потому что во время реконструкции объекта были выявлены дополнительные работы, которые не были прописаны в контракте. С марта 2021 года мы начали подписывать акты на дополнительные работы, которые выявили уже в процессе. В договоре их не было", — сообщали в 2022 году представители «Авиапромстрой» журналисту URA.RU.
Летом 2022 года городские власти сообщили, что нашли нового подрядчика. Бассейном в школе занялся «Газпром». В то же время началась подготовка к процессу о взыскании аванса.
Бассейн в школе «Юность» был открыт осенью 2023 года. А после открытия, новоуренгойцы стали жаловаться, что не могут туда попасть.
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