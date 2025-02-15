15 февраля 2025
14 февраля 2025

Тюменцев ждет солнечный день

© Служба новостей «URA.RU»
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Для школьников Тюмени актированных дней не объявлено
Для школьников Тюмени актированных дней не объявлено Фото:

В Тюмени 16 февраля температура воздуха составит -15 градусов. Весь день ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 16 февраля температура наружного воздуха составит от -7 до -15 градусов. Ясно, без осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 1-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%.

Актировки в Тюмени 

Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.

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В Тюмени 16 февраля температура воздуха составит -15 градусов. Весь день ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 16 февраля температура наружного воздуха составит от -7 до -15 градусов. Ясно, без осадков», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 1-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%. Актировки в Тюмени  Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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