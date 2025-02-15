Тюменцев ждет солнечный день

Для школьников Тюмени актированных дней не объявлено
В Тюмени 16 февраля температура воздуха составит -15 градусов. Весь день ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 16 февраля температура наружного воздуха составит от -7 до -15 градусов. Ясно, без осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 1-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%.
Актировки в Тюмени
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
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