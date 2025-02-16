16 февраля 2025
15 февраля 2025

В Тюмень зайдет торговая косметическая сеть «Золотое яблоко»

В Тюмени откроется ПВЗ магазина косметики «Золотое яблоко»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пока дата открытия ПВЗ неизвестна
Пока дата открытия ПВЗ неизвестна Фото:

В Тюмени откроется пункт выдачи заказов магазина косметики «Золотое яблоко». Такая информация представлена в приложении 2ГИС. В компании торговой сети URA.RU подтвердили информацию об открытии ПВЗ.

«Пока у нас нет точных сроков открытия. Но местные жители смогут напрямую из пункта забирать свои заказы. Они будут храниться в течение семи дней с момента поступления», — отметили в компании.

ПВЗ откроется в районе улицы Максима Горького. Ранее тюменцы могли получить посылки в постаматах или с помощью курьерских служб. Магазинов торговой сети в Тюмени сейчас нет.

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В Тюмени откроется пункт выдачи заказов магазина косметики «Золотое яблоко». Такая информация представлена в приложении 2ГИС. В компании торговой сети URA.RU подтвердили информацию об открытии ПВЗ. «Пока у нас нет точных сроков открытия. Но местные жители смогут напрямую из пункта забирать свои заказы. Они будут храниться в течение семи дней с момента поступления», — отметили в компании. ПВЗ откроется в районе улицы Максима Горького. Ранее тюменцы могли получить посылки в постаматах или с помощью курьерских служб. Магазинов торговой сети в Тюмени сейчас нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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