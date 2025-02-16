В Тюмень зайдет торговая косметическая сеть «Золотое яблоко»

Пока дата открытия ПВЗ неизвестна
В Тюмени откроется пункт выдачи заказов магазина косметики «Золотое яблоко». Такая информация представлена в приложении 2ГИС. В компании торговой сети URA.RU подтвердили информацию об открытии ПВЗ.
«Пока у нас нет точных сроков открытия. Но местные жители смогут напрямую из пункта забирать свои заказы. Они будут храниться в течение семи дней с момента поступления», — отметили в компании.
ПВЗ откроется в районе улицы Максима Горького. Ранее тюменцы могли получить посылки в постаматах или с помощью курьерских служб. Магазинов торговой сети в Тюмени сейчас нет.
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