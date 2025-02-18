Экс-директора курганского дома престарелых подозревают в трате полумиллиона рублей своих подопечных

В Курганской области возбуждено уголовное дело против бывшего директора дома-интерната для пожилых и инвалидов. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий. По данным следствия, в списке описанного имущества проживающих не были указаны их деньги, что позволило подозреваемому распорядиться средствами в своих интересах. Об этом сообщило СУ СКР по Курганской области.
«В 2024 году, когда постояльцев переводили в другое учреждение, бывший директор распорядился не включать в опись имущества личные денежные средства пенсионеров, которые были переданы на хранение сотрудникам. Сумма незарегистрированных средств превышает 583 тысячи рублей. Деньгами он позже распорядился по собственному усмотрению», — указано в telegram-канале «СУ СК России по Курганской области».
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» выявили нарушение прав постояльцев и передали материалы для расследования в СУ СК России по Курганской области. «Подозреваемым является директор дома-интерната для престарелых и инвалидов. Согласно договорам, заключаемым между учреждением и поступающими в стационар гражданами, 75% их трудовой пенсии отчислялись на оплату социальных услуг, оказываемых домом-интернатом, а 25% от суммы пенсии граждане распоряжались самостоятельно», — сообщило УМВД по Курганской области.
Полиция уточняет, что директор учреждения незаконно распоряжался деньгами, которые пожилые граждане передавали на хранение работнику, не имевшему на это права. В результате его действий потерпевшими оказались семь человек.
Следственные органы СУ СК РФ по Курганской области проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела и выявлению других возможных эпизодов незаконной деятельности подозреваемого. Совершенное деяние может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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