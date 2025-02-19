В горсаду Кургана сносят сказочные снежные фигуры. Видео

20 февраля 2025 в 14:24 Размер текста - 17 +

Власти Кургана сносят аллею снежных фигур в горсаду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском горсаду рабочие демонтируют аллесю со снежными фигурами. Сказочных героев русских сказов сносят при помощи техники. Об этом сообщают курганские паблики. «В горсаду демонтируют снежные фигуры, созданные по мотивам русских сказок», — сообщает telegram-канал «Короче, Курган». На прикрепленном видео виден работающий трактор возле снежных фигур. Горожане отмечают, что сами фигуры уже находятся в плохом состоянии. Они грязные, на многих имеется мусор. Курганцы считают, что их нужно было сносить раньше. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане построили снежные фигуры. Они были сделаны по мотивам сказов Петра Ершова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганском горсаду рабочие демонтируют аллесю со снежными фигурами. Сказочных героев русских сказов сносят при помощи техники. Об этом сообщают курганские паблики. «В горсаду демонтируют снежные фигуры, созданные по мотивам русских сказок», — сообщает telegram-канал «Короче, Курган». На прикрепленном видео виден работающий трактор возле снежных фигур. Горожане отмечают, что сами фигуры уже находятся в плохом состоянии. Они грязные, на многих имеется мусор. Курганцы считают, что их нужно было сносить раньше. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане построили снежные фигуры. Они были сделаны по мотивам сказов Петра Ершова.