24 февраля 2025

Бывший начальник штаба тюменского ОМОНа Шубин погиб на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина погиб в ноябре 2024 года
Мужчина погиб в ноябре 2024 года Фото:

В зоне проведения спецоперации погиб экс-начальник штаба тюменского ОМОНа, полковник полиции Павел Шубин. Об этом сообщили в общественной организации «Республика Неугомонных», где мужчина также руководил школой выживания.

«Павел Владимирович, руководитель неугомонной школы выживания, комиссар семьи „Ветерки“, героически погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Полковник полиции, бывший начальник штаба тюменского ОМОНа погиб во время выхода в тыл противника у селения Часов Яр в ноябре прошлого года», — указано в сообщении организации в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что 25 лет Павел служил в МВД, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Похороны состоялись 25 февраля в Тюменском крематории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне проведения спецоперации погиб экс-начальник штаба тюменского ОМОНа, полковник полиции Павел Шубин. Об этом сообщили в общественной организации «Республика Неугомонных», где мужчина также руководил школой выживания. «Павел Владимирович, руководитель неугомонной школы выживания, комиссар семьи „Ветерки“, героически погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Полковник полиции, бывший начальник штаба тюменского ОМОНа погиб во время выхода в тыл противника у селения Часов Яр в ноябре прошлого года», — указано в сообщении организации в соцсети «ВКонтакте». Известно, что 25 лет Павел служил в МВД, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Похороны состоялись 25 февраля в Тюменском крематории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...