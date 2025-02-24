Бывший начальник штаба тюменского ОМОНа Шубин погиб на СВО

В зоне проведения спецоперации погиб экс-начальник штаба тюменского ОМОНа, полковник полиции Павел Шубин. Об этом сообщили в общественной организации «Республика Неугомонных», где мужчина также руководил школой выживания.
«Павел Владимирович, руководитель неугомонной школы выживания, комиссар семьи „Ветерки“, героически погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Полковник полиции, бывший начальник штаба тюменского ОМОНа погиб во время выхода в тыл противника у селения Часов Яр в ноябре прошлого года», — указано в сообщении организации в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что 25 лет Павел служил в МВД, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Похороны состоялись 25 февраля в Тюменском крематории.
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