Губернатор Моор: в Тюмени мигранты не должны быть угрозой местным жителям

Трудовая деятельность и пребывание мигрантов в Тюменской области не должны ущемлять права местных жителей и создавать угрозу для них. Об этом на заседании в правительстве региона заявил губернатор Александр Моор. Его слова передает информационный центр областных властей.
«Пребывание мигрантов на территории Тюменской области не должно приводить к ущемлению трудовых прав местного населения и создавать угрозу для общественного порядка. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая рабочее совещание, посвященное вступлению в силу федеральных актов, направленных на обеспечение общественного порядка и национальной безопасности в миграционной среде», — сообщил инфоцентр правительства в своем telegram-канале.
В рамках совещания были озвучены новые нормы и ограничения. В частности, разрешенный срок временного пребывания иностранцев сокращен до 90 суток в год. Сведения о нарушениях условий пребывания со стороны мигрантов будут вноситься в специальный реестр: далее — либо высылка, либо урегулирование правового положения в рамках закона. При этом иностранец, включенный в вышеназванный список, не сможет купить жилье или машину, взять кредит или заключить брак, открыть счет в банке и свободно перемещаться по стране.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросла стоимость патента для мигрантов. Кроме того, им запрещено работать в сфере пассажирских перевозок, в том числе — в такси.
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