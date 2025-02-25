25 февраля 2025

Губернатор Моор: в Тюмени мигранты не должны быть угрозой местным жителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Контроль за мигрантами ужесточили
Контроль за мигрантами ужесточили Фото:

Трудовая деятельность и пребывание мигрантов в Тюменской области не должны ущемлять права местных жителей и создавать угрозу для них. Об этом на заседании в правительстве региона заявил губернатор Александр Моор. Его слова передает информационный центр областных властей.

«Пребывание мигрантов на территории Тюменской области не должно приводить к ущемлению трудовых прав местного населения и создавать угрозу для общественного порядка. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая рабочее совещание, посвященное вступлению в силу федеральных актов, направленных на обеспечение общественного порядка и национальной безопасности в миграционной среде», — сообщил инфоцентр правительства в своем telegram-канале.

В рамках совещания были озвучены новые нормы и ограничения. В частности, разрешенный срок временного пребывания иностранцев сокращен до 90 суток в год. Сведения о нарушениях условий пребывания со стороны мигрантов будут вноситься в специальный реестр: далее — либо высылка, либо урегулирование правового положения в рамках закона. При этом иностранец, включенный в вышеназванный список, не сможет купить жилье или машину, взять кредит или заключить брак, открыть счет в банке и свободно перемещаться по стране.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросла стоимость патента для мигрантов. Кроме того, им запрещено работать в сфере пассажирских перевозок, в том числе — в такси.

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Трудовая деятельность и пребывание мигрантов в Тюменской области не должны ущемлять права местных жителей и создавать угрозу для них. Об этом на заседании в правительстве региона заявил губернатор Александр Моор. Его слова передает информационный центр областных властей. «Пребывание мигрантов на территории Тюменской области не должно приводить к ущемлению трудовых прав местного населения и создавать угрозу для общественного порядка. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая рабочее совещание, посвященное вступлению в силу федеральных актов, направленных на обеспечение общественного порядка и национальной безопасности в миграционной среде», — сообщил инфоцентр правительства в своем telegram-канале. В рамках совещания были озвучены новые нормы и ограничения. В частности, разрешенный срок временного пребывания иностранцев сокращен до 90 суток в год. Сведения о нарушениях условий пребывания со стороны мигрантов будут вноситься в специальный реестр: далее — либо высылка, либо урегулирование правового положения в рамках закона. При этом иностранец, включенный в вышеназванный список, не сможет купить жилье или машину, взять кредит или заключить брак, открыть счет в банке и свободно перемещаться по стране. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросла стоимость патента для мигрантов. Кроме того, им запрещено работать в сфере пассажирских перевозок, в том числе — в такси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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