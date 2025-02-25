25 февраля 2025

Жителей ЯНАО возмутили цены на лекарства в аптеках

Салехардцы предпочитают народную медицину из-за высоких цен на медикаменты
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы удивились высоким ценам в аптеках
Ямальцы удивились высоким ценам в аптеках Фото:

По данным окружного Роспотребнадзора, за последнюю неделю на Ямале ОРВИ заболело 508 человек, а гриппом — 141. На этом фоне жителей Салехарда возмутили цены на лекарства в местных аптеках. Свое возмущение ямальцы высказали в соцсетях.

«Недавно простыла, зашла в аптеку и обалдела! Противовирусные — цены космические, от соплей — тоже не дешево, а старый добрый мукалтин теперь стоит больше 100 рублей. В продуктовый магазин ходить дешевле, чем лечиться», — рассказали в сообществе «Подслушано в Салехарде» в VK. 

В комментариях к посту северяне предлагают дарить лекарства друг друга на праздники и дни рождения. Другие пользователи с автором поста согласились: «На той неделе простыл, лекарство выходило за две тыщи самое дешевое». «Особенно, у кого есть дети, посещающие сад, вся зарплата уходит на аптеку. Скоро сертификаты дарить туда начнем», — отметила Дарья Хабибулина.

По данным онлайн-аптек стоимость противовирусного лекарства в Салехарде, Новом Уренгое, надыме и Ноябрьске может варьироваться от 600 до более 1500 рублей. Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях доктора медицинских наук Сергея Токарева. Он рассказал, как укрепить иммунитет во время эпидсезона и лечиться, если уже заболел. 

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По данным окружного Роспотребнадзора, за последнюю неделю на Ямале ОРВИ заболело 508 человек, а гриппом — 141. На этом фоне жителей Салехарда возмутили цены на лекарства в местных аптеках. Свое возмущение ямальцы высказали в соцсетях. «Недавно простыла, зашла в аптеку и обалдела! Противовирусные — цены космические, от соплей — тоже не дешево, а старый добрый мукалтин теперь стоит больше 100 рублей. В продуктовый магазин ходить дешевле, чем лечиться», — рассказали в сообществе «Подслушано в Салехарде» в VK.  В комментариях к посту северяне предлагают дарить лекарства друг друга на праздники и дни рождения. Другие пользователи с автором поста согласились: «На той неделе простыл, лекарство выходило за две тыщи самое дешевое». «Особенно, у кого есть дети, посещающие сад, вся зарплата уходит на аптеку. Скоро сертификаты дарить туда начнем», — отметила Дарья Хабибулина. По данным онлайн-аптек стоимость противовирусного лекарства в Салехарде, Новом Уренгое, надыме и Ноябрьске может варьироваться от 600 до более 1500 рублей. Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях доктора медицинских наук Сергея Токарева. Он рассказал, как укрепить иммунитет во время эпидсезона и лечиться, если уже заболел. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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