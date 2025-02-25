Жителей ЯНАО возмутили цены на лекарства в аптеках

По данным окружного Роспотребнадзора, за последнюю неделю на Ямале ОРВИ заболело 508 человек, а гриппом — 141. На этом фоне жителей Салехарда возмутили цены на лекарства в местных аптеках. Свое возмущение ямальцы высказали в соцсетях.
«Недавно простыла, зашла в аптеку и обалдела! Противовирусные — цены космические, от соплей — тоже не дешево, а старый добрый мукалтин теперь стоит больше 100 рублей. В продуктовый магазин ходить дешевле, чем лечиться», — рассказали в сообществе «Подслушано в Салехарде» в VK.
В комментариях к посту северяне предлагают дарить лекарства друг друга на праздники и дни рождения. Другие пользователи с автором поста согласились: «На той неделе простыл, лекарство выходило за две тыщи самое дешевое». «Особенно, у кого есть дети, посещающие сад, вся зарплата уходит на аптеку. Скоро сертификаты дарить туда начнем», — отметила Дарья Хабибулина.
По данным онлайн-аптек стоимость противовирусного лекарства в Салехарде, Новом Уренгое, надыме и Ноябрьске может варьироваться от 600 до более 1500 рублей. Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях доктора медицинских наук Сергея Токарева. Он рассказал, как укрепить иммунитет во время эпидсезона и лечиться, если уже заболел.
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