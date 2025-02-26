Самое дорогое жилье на вторичном рынке продается за границами Челябинска. Фото

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Самое дорогое жилье на вторичке продается в Сосновском районе
Самое дорогое жилье на вторичке продается в Сосновском районе Фото:

Самые дорогие квартиры по состоянию на январь 2025 года на вторичном рынке Челябинска продаются в поселке Пригородном Сосновского района. Стоимость жилья там достигает 128 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в АН «Этажи».

«В январе 2025 года на вторичном рынке самые дорогие квартиры продаются под Челябинском в поселке Пригородный. Цены на квартиры в поселке выше, чем в Центральном районе Челябинска. Вторичка там продается по 128 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в агентстве недвижимости.

На втором месте по стоимости жилья на вторичном рынке — Центральный район. В данном районе жилье на вторичке в среднем продается по 111 тысяч рублей за квадрат. На третьем месте — поселок Западный в Сосновском районе, где вторичные квартиры в среднем продаются по 108 тысяч рублей за квадрат.

В среднем за три месяца самые дорогие квартиры на вторичном рынке в Челябинске и пригороде подорожали на 3000 рублей за квадратный метр. При этом в начале 2025 года собственники квартир при продаже жилья соглашались на дисконт в размере 10%. Средняя цена квартир на вторичке в Челябинске и пригороде достигла четырех миллионов рублей за объект.

Квартира площадью 33 квадратных метра в поселке Пригородном в Сосновском районе под Челябинском продается за 3 млн 800 тысяч рублей, по 115 тысяч рублей за квадрат
Квартира площадью 33 квадратных метра в поселке Пригородном в Сосновском районе под Челябинском продается за 3 млн 800 тысяч рублей, по 115 тысяч рублей за квадрат
Фото:

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Самые дорогие квартиры по состоянию на январь 2025 года на вторичном рынке Челябинска продаются в поселке Пригородном Сосновского района. Стоимость жилья там достигает 128 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в АН «Этажи». «В январе 2025 года на вторичном рынке самые дорогие квартиры продаются под Челябинском в поселке Пригородный. Цены на квартиры в поселке выше, чем в Центральном районе Челябинска. Вторичка там продается по 128 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в агентстве недвижимости. На втором месте по стоимости жилья на вторичном рынке — Центральный район. В данном районе жилье на вторичке в среднем продается по 111 тысяч рублей за квадрат. На третьем месте — поселок Западный в Сосновском районе, где вторичные квартиры в среднем продаются по 108 тысяч рублей за квадрат. В среднем за три месяца самые дорогие квартиры на вторичном рынке в Челябинске и пригороде подорожали на 3000 рублей за квадратный метр. При этом в начале 2025 года собственники квартир при продаже жилья соглашались на дисконт в размере 10%. Средняя цена квартир на вторичке в Челябинске и пригороде достигла четырех миллионов рублей за объект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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