«Я никогда не видела лица сына»: история женщины, потерявшей зрение из-за диабета

Сахарный диабет стремительно поражает людей, принимая масштабы пандемии. Сегодня это заболевание занимает уже третье место в мире по числу смертельных исходов у пациентов после сердечно-сосудистых патологий и онкологии. Причина в том, что при высоком уровне глюкозы нарушается кровоснабжение органов, и в организме начинаются необратимые процессы. Одним из наиболее частых и тяжелых последствий сахарного диабета является поражение сетчатки глаза, которые могут привести к слепоте.
С этим столкнулась Анастасия Репетова из Тюмени. Сахарный диабет ей поставили в возрасте четырех лет: однажды она просто упала в обморок в садике. Как выяснилось, это была гипергликемическая кома. С тех пор жизнь Анастасии стала неразрывно связана с инсулином, диетами, ограничениями. Это выматывало. В школьном возрасте снизилась острота зрения, но с диабетом особых параллелей не провели, думали, просто большая нагрузка на глаза.
Однако к 20 годам зрение упало очень сильно, а в 30 лет Анастасия окончательно ослепла. Женщина не опустила руки, она старалась жить полноценной жизнью настолько, насколько позволяло ее состояние. В 34 года она стала мамой. Сын Ермак родился здоровым, проблем ни с уровнем сахара в крови, ни со зрением у него нет. Анастасия говорит, что рождение сына стало самым счастливым событием в ее жизни, которое омрачает лишь то, что она никогда не увидит его лица.
О том, почему так произошло и можно ли было помочь Анастасии, которая все эти годы следила за питанием и вовремя колола инсулин, мы поговорили с врачом-офтальмологом кабинета лазерной микрохирургии офтальмоэндокринологического отделения ГБУЗ «СОКОБ имени Т.И. Ерошевского», кандидатом медицинских наук Евгением Замыцким.
«При сахарном диабете зрение снижается у пациентов, в основном, по двум причинам: красной метки из-за кровоизлияния в стекловидное тело и из-за диабетического макулярного отека. И в первом, и во втором случае можно избежать необратимых последствий, если вовремя принять меры, в частности убрать отек, уколов внутрь глаза специальные препараты — ингибиторы ангиогенеза, которые снижают проницаемость собственных сосудов», — рассказал доктор.
Макулярный отек возникает у людей с сахарным диабетом из-за нарушения работы сосудов. В России его давно и успешно лечат в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Есть целый список доступных препаратов, из которых врач выбирает наиболее подходящий применительно к каждому конкретному случаю. Так что вопрос не в существовании эффективной терапии, а в своевременной диагностике и регулярном лечении. К примеру, многих пугает, что препарат нужно вводить в условиях стационара в стекловидное тело глаза.
«Это только звучит страшно. На самом деле, это безболезненная процедура. Медицинских специалистов, владеющих техникой введения таких препаратов, у нас много. Но не у каждого пациента есть возможность ежемесячно делать укол ввиду тяжести основного заболевания», — сетует врач. В результате патология прогрессирует. И если при своевременном начале лечения и соблюдении режима инъекций восстановление и сохранение зрения возможно до 100%, то запущенный диабетический макулярный отек может привести к необратимым последствиям.
По мнению офтальмолога Евгения Замыцкого, здесь очень важно правильное информирование пациента с сахарным диабетом. Человек должен понимать, что только инсулином при его заболевании не обойтись. Нужно следить за уровнем артериального давления, липидным спектром, состоянием глазного дна. И регулярно посещать как эндокринолога, так и офтальмолога — как минимум раз в год, а если появляются проблемы со зрением — то незамедлительно.
Но и медики, со своей стороны, не надеются только на сознательность пациентов. Уже разработаны препараты, которые нужно вводить не раз в 4-8 недель, а гораздо реже — всего 3-4 раза в год. Это значительно повышает качество жизни людей с диабетическим макулярным отеком, они лучше соблюдают схему лечения и, как следствие, случаев сильного снижения зрения и полной слепоты становится заметно меньше.
«Сегодня мы можем говорить о тысячах пациентов в год, которым диагностируют диабетический макулярный отек. И чаще всего, мы можем им помочь. Историй, когда врач говорит больному, что уже ничего нельзя сделать, стало гораздо меньше: не в 20 процентах случаев как раньше, а в 5-10 процентах. Это объясняется как повышением качества современной диагностики, так и появлением новых препаратов, которые можно колоть реже без снижения эффективности», — поясняет специалист.
Подводя итог, можно сделать вывод, что сахарный диабет — не приговор, с этим заболеванием можно прожить долгую, насыщенную жизнь, сохраняя, в том числе, отличное зрение. Главное — регулярный медицинский скрининг и выполнение рекомендаций врача. И даже если развился макулярный отек и зрение стало падать, не стоит пугаться. Методика лечения этого заболевания в России отработана, эффективные препараты имеются и надеемся, скоро станут еще более доступными для пациентов. А развитие науки позволяет верить, что скоро такая терапия будет еще более комфортна для пациентов.
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