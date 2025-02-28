Мусульмане в Курганской области встречают месяц Рамадан

В 2025 году месяц Рамадан начался 28 февраля и продлится до 29 марта. О важности соблюдения поста рассказал председатель местной религиозной организации мусульман города Кургана Зиедали Мизробов.
«Уважаемые братья и сестры! Поздравляю вас с наступлением Священного месяца Рамадан. 28 февраля с заходом солнца начался обязательный пост, который является одним из столпов Ислама. Рамадан — месяц в который был ниспослан Коран», — сказал Мизробов. Его поздравление мусульманам опубликовано на сайте Курганской соборной мечети.
Согласно религиозным канонам, мусульманам в Рамадан разрешается есть и пить всего два раза в день, до рассвета и на закате. К завтраку обычно подают хлеб, яйца, творог, свежие овощи и фрукты, чай из трав, а на ужин финики, салаты, овощные супы, куриная грудка или стакан молока. Мусульманский пост является одним из самых строгих в мировых религиях.
Курение в Рамадан запрещено в светлое время суток. Ночью оно тоже неодобрительно, так как считается потаканием вредной привычке. Если говорить об алкоголе, то Коран запрещает любое спиртное в любой день года. Под запрет также попадает перебродивший сок.
В Рамадан верующим стоит быть сдержанными в эмоциях. Следует воздерживаться от гнева, ругани и конфликтов. Особенную сдержанность надо проявить в последние 10 дней священного месяца. В эти дни мусульмане больше молятся, посещают мечеть и совершают благодеяния. Завершится священный месяц праздником Ураза-байрам.
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