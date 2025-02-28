28 февраля 2025

Мусульмане в Курганской области встречают месяц Рамадан

© Служба новостей «URA.RU»
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Имам напомнил верующим о важности поста в Рамадан
Имам напомнил верующим о важности поста в Рамадан Фото:

В 2025 году месяц Рамадан начался 28 февраля и продлится до 29 марта. О важности соблюдения поста рассказал председатель местной религиозной организации мусульман города Кургана Зиедали Мизробов.

«Уважаемые братья и сестры! Поздравляю вас с наступлением Священного месяца Рамадан. 28 февраля с заходом солнца начался обязательный пост, который является одним из столпов Ислама. Рамадан — месяц в который был ниспослан Коран», — сказал Мизробов. Его поздравление мусульманам опубликовано на сайте Курганской соборной мечети.

Согласно религиозным канонам, мусульманам в Рамадан разрешается есть и пить всего два раза в день, до рассвета и на закате. К завтраку обычно подают хлеб, яйца, творог, свежие овощи и фрукты, чай из трав, а на ужин финики, салаты, овощные супы, куриная грудка или стакан молока. Мусульманский пост является одним из самых строгих в мировых религиях.

Курение в Рамадан запрещено в светлое время суток. Ночью оно тоже неодобрительно, так как считается потаканием вредной привычке. Если говорить об алкоголе, то Коран запрещает любое спиртное в любой день года. Под запрет также попадает перебродивший сок.

В Рамадан верующим стоит быть сдержанными в эмоциях. Следует воздерживаться от гнева, ругани и конфликтов. Особенную сдержанность надо проявить в последние 10 дней священного месяца. В эти дни мусульмане больше молятся, посещают мечеть и совершают благодеяния. Завершится священный месяц праздником Ураза-байрам.

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В 2025 году месяц Рамадан начался 28 февраля и продлится до 29 марта. О важности соблюдения поста рассказал председатель местной религиозной организации мусульман города Кургана Зиедали Мизробов. «Уважаемые братья и сестры! Поздравляю вас с наступлением Священного месяца Рамадан. 28 февраля с заходом солнца начался обязательный пост, который является одним из столпов Ислама. Рамадан — месяц в который был ниспослан Коран», — сказал Мизробов. Его поздравление мусульманам опубликовано на сайте Курганской соборной мечети. Согласно религиозным канонам, мусульманам в Рамадан разрешается есть и пить всего два раза в день, до рассвета и на закате. К завтраку обычно подают хлеб, яйца, творог, свежие овощи и фрукты, чай из трав, а на ужин финики, салаты, овощные супы, куриная грудка или стакан молока. Мусульманский пост является одним из самых строгих в мировых религиях. Курение в Рамадан запрещено в светлое время суток. Ночью оно тоже неодобрительно, так как считается потаканием вредной привычке. Если говорить об алкоголе, то Коран запрещает любое спиртное в любой день года. Под запрет также попадает перебродивший сок. В Рамадан верующим стоит быть сдержанными в эмоциях. Следует воздерживаться от гнева, ругани и конфликтов. Особенную сдержанность надо проявить в последние 10 дней священного месяца. В эти дни мусульмане больше молятся, посещают мечеть и совершают благодеяния. Завершится священный месяц праздником Ураза-байрам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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