Зеленский лишил себя помощи США и участия в переговорах: главное об СВО к вечеру 1 марта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности рассмотреть прекращение поставок вооружений Украине после разногласий с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ответ на это, ряд европейских лидеров выразили поддержку Украине, призывая к увеличению финансовой помощи стране. Кроме того, ВС РФ освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР. Главное о спецоперации к вечеру 1 марта — в материале URA.RU.
Трамп решил полностью прекратить поставки оружия Украине
Трамп поручил совету по национальной безопасности США оценить возможность прекращения военных поставок на Украину после разногласий с украинским президентом, сообщает газета The Wall Street Journal. Рассматривается также вариант временного ограничения таких поставок.
ЕС поддержал Зеленского после неудачи в Белом доме
Ряд европейских глав государств выразили свою поддержку Украине. В частности, было достигнуто соглашение между Международным валютным фондом (МВФ) и Украиной о продолжении четырехлетней программы с финансированием, превышающим 15 миллиардов евро. В текущем году Киев ожидает получить из этой программы около 5,4 миллиарда евро.
Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о своем намерении обратиться к национальному парламенту с предложением увеличить объем экономической помощи Украине. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала бундестаг одобрить выделение дополнительных трех миллиардов евро на поддержку Украины.
Критически оценил ситуацию бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он указал, что лидеры могли бы предпринять больше усилий, чем просто говорить о поддержке последние три года.
Потери ВСУ превысили число мобилизованных
Минобороны РФ заявило, что в феврале 2025 года количество мобилизованных составило менее 28 тысяч человек, в то время как потери ВСУ превысили 38 тысяч. Несмотря на начало реализации инициативы киевского режима с 11 февраля текущего года, направленной на привлечение украинской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в ВСУ по новому добровольному контракту, набор не превысил даже нескольких тысяч человек.
Зеленского не допустят к переговорам по Украине
Зеленского могут не допустить к участию в переговорах между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, посвященным урегулированию ситуации на Украине, после его конфликта с американским лидером, сообщает WSJ. Инцидент в Белом доме стал препятствием для достижения Трампом мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Орбан призвал ЕС к прямым переговорам с Москвой по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой перед Европейским Союзом о необходимости начать непосредственные переговоры с Россией для достижения мирного прекращения боевых действий на территории Украины, сообщает Financial Times. По его словам, Венгрия будет блокировать любые соглашения, принимаемые без участия европейских стран.
Украина предложила Франции производить оружие за счет замороженных активов РФ
Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев на встрече со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном предложил создать совместные предприятия с французскими производителями вооружений, ориентированные на удовлетворение потребностей Украины, сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Предполагается финансировать эти проекты за счет доходов, полученных от процентов по замороженным активам Российской Федерации.
ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию Турецкого потока на Кубани
В ночь на 28 февраля ВСУ предприняли попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, используя три БПЛА. Она играет важную роль для функционирования трубопровода «Турецкий поток». Все три дрона были успешно сбиты, и станция продолжает работать в обычном режиме.
ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР
МО РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Скудное и Бурлацкое. В операции участвовали силы группировки «Восток». Кроме того, были выполнены боевые задачи по уничтожению позиций механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Зеленый Гай, Поддубное, Искра на территории ДНР, а также в Январском Днепропетровской области, передает «Пятый канал».
Почти две сотни солдат ВСУ сдались России в Курской области
В феврале, по данным российских силовых структур, 173 украинских военнослужащих были взяты в плен российскими войсками. Большая часть из них действовала на курском направлении и была задержана на территории Курской области.
ВСУ стянули тысячи бойцов для контрудара на покровском направлении
На покровском направлении в районах Успеновки и Удачного Вооруженные силы Украины активизировали подготовку к контрнаступлению, сообщает telegram-канал Mash. В указанной зоне сосредоточены до 8000 украинских военных, и ожидается дислокация восьми бригад. В ответ на это российские военные наращивают укрепления своих позиций.
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