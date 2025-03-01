01 марта 2025
28 февраля 2025

Власти прокомментировали ночной пожар в многоквартирном доме в ЯНАО

В городе ЯНАО объявлен сбор помощи после пожара в многоквартирном доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Многоквартирный дом полностью уничтожен огнем
Многоквартирный дом полностью уничтожен огнем Фото:
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Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Губкинском (ЯНАО) 14 жильцов сгоревшего многоквартирного деревянного дома в 11-м микрорайоне готовы поселиться в пункте временного размещения. Глава города Андрей Бандурко сообщил, что в городе объявлен сбор гуманитарной помощи погорельцам.

«Сегодня ночью произошло возгорание деревянного многоквартирного дома №38 в 11-м микрорайоне. Для размещения жильцов подготовлен пункт временного размещения со всем необходимым, сейчас туда готовы заехать 14 человек. Отделением партии „Единая Россия“ в городе объявлен сбор гуманитарной помощи», — сообщил Бандурко в своем telegram-канале.

Мэр пообещал предпринять необходимые меры для ускоренного восстановления документов. На встрече с пострадавшими также обсуждался порядок получения выплат и индивидуальные жилищные вопросы. Всего в сгоревшем доме проживала 21 семья, это более 70 человек, включая 23 ребенка.

Пожар в многоквартирном деревянном доме в Губкинском (ЯНАО) произошел в ночь на 2 марта и охватил площадь в 913 квадратных метров. В результате инцидента пострадала девушка. Всего было эвакуировано 20 человек, включая семь детей. Здание полностью уничтожено огнем. Проверку произошедшего начала прокуратура.

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В Губкинском (ЯНАО) 14 жильцов сгоревшего многоквартирного деревянного дома в 11-м микрорайоне готовы поселиться в пункте временного размещения. Глава города Андрей Бандурко сообщил, что в городе объявлен сбор гуманитарной помощи погорельцам. «Сегодня ночью произошло возгорание деревянного многоквартирного дома №38 в 11-м микрорайоне. Для размещения жильцов подготовлен пункт временного размещения со всем необходимым, сейчас туда готовы заехать 14 человек. Отделением партии „Единая Россия“ в городе объявлен сбор гуманитарной помощи», — сообщил Бандурко в своем telegram-канале. Мэр пообещал предпринять необходимые меры для ускоренного восстановления документов. На встрече с пострадавшими также обсуждался порядок получения выплат и индивидуальные жилищные вопросы. Всего в сгоревшем доме проживала 21 семья, это более 70 человек, включая 23 ребенка. Пожар в многоквартирном деревянном доме в Губкинском (ЯНАО) произошел в ночь на 2 марта и охватил площадь в 913 квадратных метров. В результате инцидента пострадала девушка. Всего было эвакуировано 20 человек, включая семь детей. Здание полностью уничтожено огнем. Проверку произошедшего начала прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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