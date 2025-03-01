01 марта 2025

В горсаду Кургана устроили сожжение чучела и проводили зиму. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Чучело сожгли в горсаду
Чучело сожгли в горсаду Фото:

Толпы курганцев пришли в городской сад, чтобы отведать блинов и шашлыков, а также посмотреть на сожжение чучела. Этот ритуал символизирует прощание с зимой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Людей столько пришло, что правоохранителям приходится сдерживать толпу. Курганцы с восторгом наблюдали сожжение чучела. Люди покупают блины и другие блюда, приготовленные на свежем воздухе. Гуляния продолжаются», — передает журналист.

Гости праздника танцевали и пели песни вместе с артистами. Атмосфера праздника веселая и весенняя, отмечают зрители. 

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Толпы курганцев пришли в городской сад, чтобы отведать блинов и шашлыков, а также посмотреть на сожжение чучела. Этот ритуал символизирует прощание с зимой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Людей столько пришло, что правоохранителям приходится сдерживать толпу. Курганцы с восторгом наблюдали сожжение чучела. Люди покупают блины и другие блюда, приготовленные на свежем воздухе. Гуляния продолжаются», — передает журналист. Гости праздника танцевали и пели песни вместе с артистами. Атмосфера праздника веселая и весенняя, отмечают зрители. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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