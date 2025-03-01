Чучело сожгли в горсаду
Толпы курганцев пришли в городской сад, чтобы отведать блинов и шашлыков, а также посмотреть на сожжение чучела. Этот ритуал символизирует прощание с зимой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Людей столько пришло, что правоохранителям приходится сдерживать толпу. Курганцы с восторгом наблюдали сожжение чучела. Люди покупают блины и другие блюда, приготовленные на свежем воздухе. Гуляния продолжаются», — передает журналист.
Гости праздника танцевали и пели песни вместе с артистами. Атмосфера праздника веселая и весенняя, отмечают зрители.
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