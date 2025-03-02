Новые терминалы для оплаты проезда появились в Ноябрьске
Новые безбилетные терминалы появились в автобусах ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщили в местном медиахолдинге.
«Новые желтые терминалы бумажный билет не выдают, а лишь показывают электронное сообщение об оплате на табло. Удобно и экологично», — сообщили в telegram-канале ноябрьского медиахолдинга «МИГ».
Оплата проезда остается прежней — нужно приложить карту или смартфон к терминалу. Также в Ноябрьске с 1 апреля подорожает проезд в городских автобусах.
Новый терминал в автобусах Ноябрьска
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