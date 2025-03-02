02 марта 2025
01 марта 2025

«Удобно и экологично»: в автобусах Ноябрьска появились безбилетные терминалы. Фото

В автобусах Ноябрьска появились безбилетные терминалы
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые терминалы для оплаты проезда появились в Ноябрьске
Новые терминалы для оплаты проезда появились в Ноябрьске Фото:

Новые безбилетные терминалы появились в автобусах ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщили в местном медиахолдинге.

«Новые желтые терминалы бумажный билет не выдают, а лишь показывают электронное сообщение об оплате на табло. Удобно и экологично», — сообщили в telegram-канале ноябрьского медиахолдинга «МИГ».

Оплата проезда остается прежней — нужно приложить карту или смартфон к терминалу. Также в Ноябрьске с 1 апреля подорожает проезд в городских автобусах.

Новый терминал в автобусах Ноябрьска
Новый терминал в автобусах Ноябрьска
Фото:

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Новые безбилетные терминалы появились в автобусах ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщили в местном медиахолдинге. «Новые желтые терминалы бумажный билет не выдают, а лишь показывают электронное сообщение об оплате на табло. Удобно и экологично», — сообщили в telegram-канале ноябрьского медиахолдинга «МИГ». Оплата проезда остается прежней — нужно приложить карту или смартфон к терминалу. Также в Ноябрьске с 1 апреля подорожает проезд в городских автобусах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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