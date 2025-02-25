В Ноябрьске стоимость проезда в транспорте вырастет примерно на 15 процентов

Проезд в автобусах Ноябрьска станет дороже с 1 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд в автобусах Ноябрьска станет дороже с 1 апреля
Проезд в автобусах Ноябрьска станет дороже с 1 апреля Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) подорожает проезд в городских автобусах, с 1 апреля цена билета вырастет на пять рублей. Также подорожание коснется и автобусов, которые курсируют между отдаленными районами города, следует из приказа департамента тарифной политики.

«С 1 апреля цена билета за перевозку одного пассажира по муниципальным маршрутам регулярных перевозок — 35 рублей (при безналичном расчете), 40 рублей (при наличном расчете).  За перевозку одного пассажира между Ноябрьском и микрорайоном Вынгапуровский — 122 рубля (при безналичном расчете), 129 рублей (при наличном расчете)», — следует из документа, подписанного директором департамента тарифной политики Дмитрием Афанасьевым. Документ размещен на официальном сайте окружного правительства.

Пресс-служба окружного правительства прокомментировала, что цены на проезд в Ноябрьске не увеличивались два года. Необходимость поднятия стоимости проезда связана с инфляцией.

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В Ноябрьске (ЯНАО) подорожает проезд в городских автобусах, с 1 апреля цена билета вырастет на пять рублей. Также подорожание коснется и автобусов, которые курсируют между отдаленными районами города, следует из приказа департамента тарифной политики. «С 1 апреля цена билета за перевозку  одного пассажира по муниципальным маршрутам регулярных перевозок — 35 рублей (при безналичном расчете), 40 рублей (при наличном расчете).  За перевозку одного пассажира между  Ноябрьском и микрорайоном Вынгапуровский — 122 рубля (при безналичном расчете), 129 рублей (при наличном расчете)», — следует из документа, подписанного директором департамента тарифной политики Дмитрием Афанасьевым. Документ размещен на официальном сайте окружного правительства. Пресс-служба окружного правительства прокомментировала, что цены на проезд в Ноябрьске не увеличивались два года. Необходимость поднятия стоимости проезда связана с инфляцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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