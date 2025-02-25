В Ноябрьске стоимость проезда в транспорте вырастет примерно на 15 процентов

В Ноябрьске (ЯНАО) подорожает проезд в городских автобусах, с 1 апреля цена билета вырастет на пять рублей. Также подорожание коснется и автобусов, которые курсируют между отдаленными районами города, следует из приказа департамента тарифной политики.
«С 1 апреля цена билета за перевозку одного пассажира по муниципальным маршрутам регулярных перевозок — 35 рублей (при безналичном расчете), 40 рублей (при наличном расчете). За перевозку одного пассажира между Ноябрьском и микрорайоном Вынгапуровский — 122 рубля (при безналичном расчете), 129 рублей (при наличном расчете)», — следует из документа, подписанного директором департамента тарифной политики Дмитрием Афанасьевым. Документ размещен на официальном сайте окружного правительства.
Пресс-служба окружного правительства прокомментировала, что цены на проезд в Ноябрьске не увеличивались два года. Необходимость поднятия стоимости проезда связана с инфляцией.
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