На Ямале меняют условия для получения субсидий на оплату ЖКХ

Правительство Ямала поменяло региональные нормы на субсидии ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ЯНАО поменяло нормативы на субсидии ЖКХ
Правительство ЯНАО поменяло нормативы на субсидии ЖКХ Фото:

Правительство Ямала меняет нормативы для получения субсидий ЖКХ. Субсидии получают те граждане, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от дохода семьи, сообщили в окружном правительстве.

«Региональные стандарты используются для расчета субсидии гражданам, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% в совокупном доходе семьи», — сообщила пресс-служба губернатора Ямала в постановлении, опубликованном на сайте правительства. Изменения коснулись не льготных категорий граждан.

Так житель многоквартирного дома в Салехарде, являющийся членом семьи из трех и более человек, заплатит за услуги ЖКХ 4370 рублей. Один проживающий заплатит 7155 рублей. Если жилье частное, то стоимость ЖКХ составит 3635 рублей для члена большой семьи и 5917 рублей для одного проживающего.

В ЯНАО были введены дифференцированные тарифы на электроэнергию, что привело к значительному увеличению затрат на электроснабжение, особенно для владельцев частных домов. В ответ на это, департамент тарифной политики обратился к федеральным властям с просьбой пересмотреть тарификацию, учитывая климатические особенности региона.

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Правительство Ямала меняет нормативы для получения субсидий ЖКХ. Субсидии получают те граждане, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от дохода семьи, сообщили в окружном правительстве. «Региональные стандарты используются для расчета субсидии гражданам, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% в совокупном доходе семьи», — сообщила пресс-служба губернатора Ямала в постановлении, опубликованном на сайте правительства. Изменения коснулись не льготных категорий граждан. Так житель многоквартирного дома в Салехарде, являющийся членом семьи из трех и более человек, заплатит за услуги ЖКХ 4370 рублей. Один проживающий заплатит 7155 рублей. Если жилье частное, то стоимость ЖКХ составит 3635 рублей для члена большой семьи и 5917 рублей для одного проживающего. В ЯНАО были введены дифференцированные тарифы на электроэнергию, что привело к значительному увеличению затрат на электроснабжение, особенно для владельцев частных домов. В ответ на это, департамент тарифной политики обратился к федеральным властям с просьбой пересмотреть тарификацию, учитывая климатические особенности региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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