В Тюмени температура понизилась до -17 градусов

В Тюмени ожидается снежный день
В Тюмени 5 марта температура воздуха утром составила -17 градусов, однако к вечеру она поднимется до -5. Весь день ожидается облачная погода и небольшой снег, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 5 марта температура наружного воздуха составит от -5 до -17 градусов. Облачно, небольшой снег», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 84%.
Актировки в Тюмени
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
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