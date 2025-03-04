04 марта 2025

Родители из Салехарда пожаловались на физрука из-за видео в TikTok. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители учеников Обдорской гимназии возмутились тиктоком
Родители учеников Обдорской гимназии возмутились тиктоком Фото:

Родители из Салехарда (ЯНАО) недовольны поведением учителя физкультуры Ивана Гордиенко, который работает в Обдорской гимназии. У мужчины есть свой TikTok-аккаунт, где он выкладывает видео.

«На видео — Иван Геннадьевич, работает в Обдорской гимназии», — сообщили URA.RU родители. Они считают, что с молодым физруком необходимо провести беседу. По их мнению, учитель не может выкладывать подобные ролики в своих соцсетях.

Ролик агентству предоставили обеспокоенные родители. Корреспондент URA.RU обратился в департамент образования Салехарда. Там сообщили, что официальных жалоб на учителя физкультуры Обдорской гимназии не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что тренер-педагог Максим Лукьяненко из Тазовской спортивной школы (ЯНАО) намерен судиться с работодателем, который не отпустил его в длительный отпуск. Лукьяненко подавал заявление в трудовую инспекцию, она выявила нарушения в работе спортшколы.

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Родители из Салехарда (ЯНАО) недовольны поведением учителя физкультуры Ивана Гордиенко, который работает в Обдорской гимназии. У мужчины есть свой TikTok-аккаунт, где он выкладывает видео. «На видео — Иван Геннадьевич, работает в Обдорской гимназии», — сообщили URA.RU родители. Они считают, что с молодым физруком необходимо провести беседу. По их мнению, учитель не может выкладывать подобные ролики в своих соцсетях. Ролик агентству предоставили обеспокоенные родители. Корреспондент URA.RU обратился в департамент образования Салехарда. Там сообщили, что официальных жалоб на учителя физкультуры Обдорской гимназии не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что тренер-педагог Максим Лукьяненко из Тазовской спортивной школы (ЯНАО) намерен судиться с работодателем, который не отпустил его в длительный отпуск. Лукьяненко подавал заявление в трудовую инспекцию, она выявила нарушения в работе спортшколы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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