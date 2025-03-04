Родители из Салехарда (ЯНАО) недовольны поведением учителя физкультуры Ивана Гордиенко, который работает в Обдорской гимназии. У мужчины есть свой TikTok-аккаунт, где он выкладывает видео.
«На видео — Иван Геннадьевич, работает в Обдорской гимназии», — сообщили URA.RU родители. Они считают, что с молодым физруком необходимо провести беседу. По их мнению, учитель не может выкладывать подобные ролики в своих соцсетях.
Ролик агентству предоставили обеспокоенные родители. Корреспондент URA.RU обратился в департамент образования Салехарда. Там сообщили, что официальных жалоб на учителя физкультуры Обдорской гимназии не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что тренер-педагог Максим Лукьяненко из Тазовской спортивной школы (ЯНАО) намерен судиться с работодателем, который не отпустил его в длительный отпуск. Лукьяненко подавал заявление в трудовую инспекцию, она выявила нарушения в работе спортшколы.
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