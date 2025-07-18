Миронов потребовал карантин для мигрантов из-за роста случаев менингита

Введение карантина для мигрантов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой необходимо для сдерживания роста случаев менингита. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Рост инфекционных заболеваний связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов, у которых нет прививок. Пытаться их отловить после въезда бесполезно», — подчеркнул Миронов в разговоре с ТАСС.
Он подчеркнул, что наиболее действенной мерой является введение карантина для лиц, прибывающих из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, Миронов предложил предоставлять рабочие визы исключительно при наличии документа, подтверждающего прохождение вакцинации и отсутствие опасных заболеваний.
С начала 2025 года в России зарегистрировано 1,2 тыс. случаев менингита, что вдвое превышает показатели за весь 2024 год. Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной, а менингококковая инфекция имеет зимне-весеннюю сезонность.
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