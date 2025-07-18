Миронов потребовал карантин для мигрантов из-за роста случаев менингита

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Миронов предложил ввести карантин для прибывающих в РФ мигрантов
Миронов предложил ввести карантин для прибывающих в РФ мигрантов Фото:

Введение карантина для мигрантов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой необходимо для сдерживания роста случаев менингита. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Рост инфекционных заболеваний связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов, у которых нет прививок. Пытаться их отловить после въезда бесполезно», — подчеркнул Миронов в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что наиболее действенной мерой является введение карантина для лиц, прибывающих из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, Миронов предложил предоставлять рабочие визы исключительно при наличии документа, подтверждающего прохождение вакцинации и отсутствие опасных заболеваний.

С начала 2025 года в России зарегистрировано 1,2 тыс. случаев менингита, что вдвое превышает показатели за весь 2024 год. Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной, а менингококковая инфекция имеет зимне-весеннюю сезонность.

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Введение карантина для мигрантов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой необходимо для сдерживания роста случаев менингита. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Рост инфекционных заболеваний связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов, у которых нет прививок. Пытаться их отловить после въезда бесполезно», — подчеркнул Миронов в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что наиболее действенной мерой является введение карантина для лиц, прибывающих из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, Миронов предложил предоставлять рабочие визы исключительно при наличии документа, подтверждающего прохождение вакцинации и отсутствие опасных заболеваний. С начала 2025 года в России зарегистрировано 1,2 тыс. случаев менингита, что вдвое превышает показатели за весь 2024 год. Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной, а менингококковая инфекция имеет зимне-весеннюю сезонность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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