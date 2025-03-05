Ямальский парламентарий случайно опубликовал перед 8 Марта секретную партийную методичку

Депутат заксобрания ЯНАО Герелишин выложил в аккаунте рекомендации единороссам
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Депутата Игоря Герелишина подвел «человеческий фактор»
Депутата Игоря Герелишина подвел «человеческий фактор» Фото:

Депутат заксобрания ЯНАО от «Единой России» Игорь Герелишин случайно опубликовал в своем telegram-канале инструкцию, в которой подробно описывается, как членам партии следует проводить пиар-мероприятия в Международный женский день 8 марта. Публикации были оперативно удалены, однако подписчики успели сделать скрины.

«Эта информация была опубликована случайно. Поддержка морального духа и забота о семьях участников специальной военной операции сегодня важна как никогда. Мы считаем важным выразить женам и матерям военнослужащих глубокую благодарность и уважение. В то же время внимание к женщинам не должно ограничиваться лишь праздничными датами. Мы системно работаем в этом направлении», — прокомментировала ситуацию пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Уже в удаленной публикации документа были указаны рекомендации о необходимости поздравлять жен и матерей участников СВО, а также непосредственных участниц спецоперации и волонтеров. Важным условием являлось фотофиксация для отчетности — с партийной атрибутикой. Сообщения из telegram-канала Игоря Герелишина уже удалены, но скриншоты сохранились.

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Депутат заксобрания ЯНАО от «Единой России» Игорь Герелишин случайно опубликовал в своем telegram-канале инструкцию, в которой подробно описывается, как членам партии следует проводить пиар-мероприятия в Международный женский день 8 марта. Публикации были оперативно удалены, однако подписчики успели сделать скрины. «Эта информация была опубликована случайно. Поддержка морального духа и забота о семьях участников специальной военной операции сегодня важна как никогда. Мы считаем важным выразить женам и матерям военнослужащих глубокую благодарность и уважение. В то же время внимание к женщинам не должно ограничиваться лишь праздничными датами. Мы системно работаем в этом направлении», — прокомментировала ситуацию пресс-служба регионального отделения «Единой России». Уже в удаленной публикации документа были указаны рекомендации о необходимости поздравлять жен и матерей участников СВО, а также непосредственных участниц спецоперации и волонтеров. Важным условием являлось фотофиксация для отчетности — с партийной атрибутикой. Сообщения из telegram-канала Игоря Герелишина уже удалены, но скриншоты сохранились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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