Ямальский парламентарий случайно опубликовал перед 8 Марта секретную партийную методичку

Депутат заксобрания ЯНАО от «Единой России» Игорь Герелишин случайно опубликовал в своем telegram-канале инструкцию, в которой подробно описывается, как членам партии следует проводить пиар-мероприятия в Международный женский день 8 марта. Публикации были оперативно удалены, однако подписчики успели сделать скрины.
«Эта информация была опубликована случайно. Поддержка морального духа и забота о семьях участников специальной военной операции сегодня важна как никогда. Мы считаем важным выразить женам и матерям военнослужащих глубокую благодарность и уважение. В то же время внимание к женщинам не должно ограничиваться лишь праздничными датами. Мы системно работаем в этом направлении», — прокомментировала ситуацию пресс-служба регионального отделения «Единой России».
Уже в удаленной публикации документа были указаны рекомендации о необходимости поздравлять жен и матерей участников СВО, а также непосредственных участниц спецоперации и волонтеров. Важным условием являлось фотофиксация для отчетности — с партийной атрибутикой. Сообщения из telegram-канала Игоря Герелишина уже удалены, но скриншоты сохранились.
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