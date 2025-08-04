Новый заммэра Салехарда и снятие судимого эсера с выборов: главные новости ЯНАО за день

Булгиева стала заммэра Салехарда по социальной политики
Топ-чиновница Муравленко Тамара Булгиева покинула свой пост, чтобы занять пост заммэра Салехарда по социальной политики. Ее назначение подтвердили в администрации. В то же время, ранее судимый за подделку, изготовление либо сбыт поддельных документЯНАОов эсер Антон Ферубко снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание ЯНАО. Об этих и других важных новостях Ямала — в материале URA.RU.
- Начальница управления образования Муравленко Тамара Булгиева покинула свой пост. Как и сообщалось ранее, топ-чиновница стала заместителем мэра Салехарда по социальной политике, информацию подтвердили в мэрии столицы округа. Инсайд URA.RU подтвердился.
- Кандидат от партии «Справедливая Россия — За Правду» Антон Ферубко по собственному желанию снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание ЯНАО. Он числился кандидатом от СРЗП в Новоуренгойской тергруппе. Ранее Ферубко попал на скамью подсудимых по части 3 статьи 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление либо сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.
- Суд ЯНАО изменил меру пресечения задержанному по подозрению в получении взяток экс-директору центра «Доверие» в Ноябрьске Владимиру Горну. От источников в суде URA.RU стало известно, что его отпустили под залог в 500 тысяч рублей при условии запрета на общение, а также запрет на свободу передвижения.
- В Лабытнанги управляющая компания проводит работы в доме по адресу Обская, 12б, в котором вечером 2 августа взорвался газовый баллон. Там были выбиты только окна в одной квартире, поэтому УК заменила в ней рамы. После происшествия медики осмотрели троих человек. Двое отпущены на амбулаторное лечение, один госпитализирован. От источников в медицинских кругах корреспонденту стало известно, что пациент получил термические ожоги 1 и 2 степени или вред здоровью средней тяжести.
- Жители ЯНАО пожаловались, что волк, который живет в мини-зоопарке на территории загородного комплекса «Ямал парк» находится в ужасном состоянии. По мнению ямальцев, ему срочно была нужна помощь ветеринара. Позже выяснилось, что животное уже погибло. В "Ямал-Парке" пояснили, что волк был уже старым — он попал к ним еще щенком 20 лет назад и в последние годы испытывал проблемы со здоровьем.
- Боец СВО Тарко-Сале столкнулся со сложностями в оформлении авиабилета из Нового Уренгоя в Москву. Он сообщил URA.RU, что в кассах авиакомпании «Ямал» отказались принять военно-перевозочный документ (ВПД) из-за того, что после слов «Аэропорт Новый Уренгой» стояла приписка «авиа». Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой авиакомпании, где пояснили, что дело не в приписке, а в ряде несоответствий в документах. После обращения агентства с мужчиной подробно разобрали ошибки, которые были допущены и предложили вылет другим рейсом на утро следующего же дня.
- Судебная практика последних десяти лет показывает, что на Ямале причиной нелепой гибели вахтовых рабочих нередко становятся небрежность, неопытность и спешка коллег, а иногда и роковая случайность. URA.RU подготовило подборку историй на основе нескольких приговоров районных и городских судов округа. Все виновники случайной гибели рабочих получили незначительные наказания — санкции статьи 109 УК РФ весьма гуманны к фигурантам таких дел.
- В ЯНАО участникам СВО выдано 2200 реабилитационных сертификатов номиналом 150 тысяч рублей каждый. Их можно использовать для оплаты медицинского лечения, путевок в санатории или получения услуг лицензированных оздоровительных учреждений. Дополнительно документ распространяется на супругов или других родственников военнослужащих. В этом случае номинал удваивается до 300 тысяч рублей.
- Ямальский центр социального обслуживания «Доверие» выиграл три федеральных гранта на общую сумму свыше восьми миллионов рублей. На выделенные средства в регионе осенью откроют семейные мастерские, организуют выездную службу ранней помощи для детей с нарушениями развития, а также расширят работу по АВА-терапии.
- Пенсионер по имени Султанби, проживающий на Ямале, выиграл в моментальную лотерею четыре миллиона рублей, вытащив из пачки несколько билетов. Размышляя о своей удаче, он пришел к выводу, что все дело в магии числа «13», которое так или иначе сопровождает его по жизни: сумма чисел от номера его машины составляет 13, до отпуска оставалось 13 дней, да и сам билет он купил 13-го числа.
- Заслуженный художник России и мастер резьбы по кости Сергей Лугинин скончался в Салехарде. Он был одним из самых известных представителей ямальской школы косторезного искусства, а также педагогом и организатором культурных проектов.
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