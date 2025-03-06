Курганские Россельхознадзор и полиция сорвали «трансфер» бычков из Хакасии в Дагестан

Россельхознадзор и полиция остановили в Курганской области автомобиль с бычками
© Служба новостей «URA.RU»
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Бычки не смогли проехать в Дагестан (архивное фото)
Бычки не смогли проехать в Дагестан (архивное фото) Фото:

Десятки бычков не смогли проехать через Курганскую область из Хакасии в Дагестан. Живой груз на федеральной трассе «Иртыш» остановили сотрудники полиции и управления Россельхознадзора, сообщает ведомство. 

«При досмотре в кузове автомобиля было обнаружено 44 бычка, на которых не было оформлено ветеринарное свидетельство формы №1», — говорится в релизе Россельхознадзора. Перевозка животных без таких документов является нарушением законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза, поскольку не подтверждает происхождение и эпизоотическую безопасность груза.

Инспекторы провели с перевозчиком разъяснительную беседу по порядку перемещения подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза. Автомобиль с грузом был возвращен обратно в Хакасию для оформления необходимых сопроводительных документов.

Россельхознадзор регулярно проводит тщательные проверки на территории Курганской области, контролируя ввоз различных грузов, включая животных и растения, на соответствие законодательству РФ и Евразийского экономического союза. Недавно на российско-казахстанской границе было выявлено нарушение при ввозе саженцев без указания места производства, что также привело к возврату груза перевозчику.

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Десятки бычков не смогли проехать через Курганскую область из Хакасии в Дагестан. Живой груз на федеральной трассе «Иртыш» остановили сотрудники полиции и управления Россельхознадзора, сообщает ведомство.  «При досмотре в кузове автомобиля было обнаружено 44 бычка, на которых не было оформлено ветеринарное свидетельство формы №1», — говорится в релизе Россельхознадзора. Перевозка животных без таких документов является нарушением законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза, поскольку не подтверждает происхождение и эпизоотическую безопасность груза. Инспекторы провели с перевозчиком разъяснительную беседу по порядку перемещения подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза. Автомобиль с грузом был возвращен обратно в Хакасию для оформления необходимых сопроводительных документов. Россельхознадзор регулярно проводит тщательные проверки на территории Курганской области, контролируя ввоз различных грузов, включая животных и растения, на соответствие законодательству РФ и Евразийского экономического союза. Недавно на российско-казахстанской границе было выявлено нарушение при ввозе саженцев без указания места производства, что также привело к возврату груза перевозчику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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