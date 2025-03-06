Курганские Россельхознадзор и полиция сорвали «трансфер» бычков из Хакасии в Дагестан

Десятки бычков не смогли проехать через Курганскую область из Хакасии в Дагестан. Живой груз на федеральной трассе «Иртыш» остановили сотрудники полиции и управления Россельхознадзора, сообщает ведомство.
«При досмотре в кузове автомобиля было обнаружено 44 бычка, на которых не было оформлено ветеринарное свидетельство формы №1», — говорится в релизе Россельхознадзора. Перевозка животных без таких документов является нарушением законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза, поскольку не подтверждает происхождение и эпизоотическую безопасность груза.
Инспекторы провели с перевозчиком разъяснительную беседу по порядку перемещения подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза. Автомобиль с грузом был возвращен обратно в Хакасию для оформления необходимых сопроводительных документов.
Россельхознадзор регулярно проводит тщательные проверки на территории Курганской области, контролируя ввоз различных грузов, включая животных и растения, на соответствие законодательству РФ и Евразийского экономического союза. Недавно на российско-казахстанской границе было выявлено нарушение при ввозе саженцев без указания места производства, что также привело к возврату груза перевозчику.
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