В Ноябрьске подрядчик мэрии восстановит поврежденное во время работ имущество

© Служба новостей «URA.RU»
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Городское имущество восстановит подрядчик за свой счет
Городское имущество восстановит подрядчик за свой счет Фото:

Новый подрядчик мэрии Ноябрьска, компания ДСК «Армат-М», займется восстановлением городского имущества поврежденного во время уборки снега. Как рассказали URA.RU в администрации города, комиссия осмотрит 

«При наступлении благоприятных погодных условий, по факту повреждений живой изгороди, урн, скамеек, будет произведен комиссионный осмотр улично-дорожной сети. После чего будет составлен акт и подрядная организация займется восстановлением за свой счет», — заявили в администрации. 

По заявлениям властей города сейчас также ведется фиксация повреждений придорожных ограждений, конструкций уличного освещения, жители города регулярно делятся в социальных сетях фотографиями повреждений. На данный момент точная сумма ущерба неизвестна.  

Связаться представителями подрядчика оперативно не удалось. В адрес компании была направлена просьба прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Армат-М» отвечает за обслуживание дорог Ноябрьска с начала 2025 года. Договор с подрядной организацией заключен до конца 2025 года.

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Новый подрядчик мэрии Ноябрьска, компания ДСК «Армат-М», займется восстановлением городского имущества поврежденного во время уборки снега. Как рассказали URA.RU в администрации города, комиссия осмотрит  «При наступлении благоприятных погодных условий, по факту повреждений живой изгороди, урн, скамеек, будет произведен комиссионный осмотр улично-дорожной сети. После чего будет составлен акт и подрядная организация займется восстановлением за свой счет», — заявили в администрации.  По заявлениям властей города сейчас также ведется фиксация повреждений придорожных ограждений, конструкций уличного освещения, жители города регулярно делятся в социальных сетях фотографиями повреждений. На данный момент точная сумма ущерба неизвестна.   Связаться представителями подрядчика оперативно не удалось. В адрес компании была направлена просьба прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что «Армат-М» отвечает за обслуживание дорог Ноябрьска с начала 2025 года. Договор с подрядной организацией заключен до конца 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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