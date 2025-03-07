В Ноябрьске подрядчик мэрии восстановит поврежденное во время работ имущество

Новый подрядчик мэрии Ноябрьска, компания ДСК «Армат-М», займется восстановлением городского имущества поврежденного во время уборки снега. Как рассказали URA.RU в администрации города, комиссия осмотрит
«При наступлении благоприятных погодных условий, по факту повреждений живой изгороди, урн, скамеек, будет произведен комиссионный осмотр улично-дорожной сети. После чего будет составлен акт и подрядная организация займется восстановлением за свой счет», — заявили в администрации.
По заявлениям властей города сейчас также ведется фиксация повреждений придорожных ограждений, конструкций уличного освещения, жители города регулярно делятся в социальных сетях фотографиями повреждений. На данный момент точная сумма ущерба неизвестна.
Связаться представителями подрядчика оперативно не удалось. В адрес компании была направлена просьба прокомментировать ситуацию.
Ранее URA.RU рассказывало, что «Армат-М» отвечает за обслуживание дорог Ноябрьска с начала 2025 года. Договор с подрядной организацией заключен до конца 2025 года.
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