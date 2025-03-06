Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта

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Женщины играют ключевую роль на фронте и в жизни военных, заявил Путин
Женщины играют ключевую роль на фронте и в жизни военных, заявил Путин Фото:

В преддверии 8 Марта президент России Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, поздравив их с наступающим праздником. Глава государства отметил важность роли женщин в армии и их значимость для страны.

«Поздравляю всех присутствующих на встрече с наступающим добрым и радостным праздником. 8 Марта в России всегда связано с весной и обновлением», — передает слова Путина РИА Новости. Он подчеркнул значение поддержки тыла для бойцов и отметил, что женщины играют важную роль как на фронте, так и в жизни военнослужащих.

Президент обсудил с участниками рабочие вопросы фонда «Защитники Отечества» и подчеркнул необходимость немедленного оказания помощи родственникам пострадавших. Путин также отметил важность сплоченности в России для достижения успеха на поле боя и предложил создать единый стандарт поддержки для семей участников СВО.

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В преддверии 8 Марта президент России Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, поздравив их с наступающим праздником. Глава государства отметил важность роли женщин в армии и их значимость для страны. «Поздравляю всех присутствующих на встрече с наступающим добрым и радостным праздником. 8 Марта в России всегда связано с весной и обновлением», — передает слова Путина РИА Новости. Он подчеркнул значение поддержки тыла для бойцов и отметил, что женщины играют важную роль как на фронте, так и в жизни военнослужащих. Президент обсудил с участниками рабочие вопросы фонда «Защитники Отечества» и подчеркнул необходимость немедленного оказания помощи родственникам пострадавших. Путин также отметил важность сплоченности в России для достижения успеха на поле боя и предложил создать единый стандарт поддержки для семей участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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