Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта

В преддверии 8 Марта президент России Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, поздравив их с наступающим праздником. Глава государства отметил важность роли женщин в армии и их значимость для страны.
«Поздравляю всех присутствующих на встрече с наступающим добрым и радостным праздником. 8 Марта в России всегда связано с весной и обновлением», — передает слова Путина РИА Новости. Он подчеркнул значение поддержки тыла для бойцов и отметил, что женщины играют важную роль как на фронте, так и в жизни военнослужащих.
Президент обсудил с участниками рабочие вопросы фонда «Защитники Отечества» и подчеркнул необходимость немедленного оказания помощи родственникам пострадавших. Путин также отметил важность сплоченности в России для достижения успеха на поле боя и предложил создать единый стандарт поддержки для семей участников СВО.
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