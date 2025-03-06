Тюменский губернатор Александр Моор вручил букеты цветов женщинам-депутатам. На поздравлении главы региона с 8 марта присутствовали народные избранницы из регионального парламента и тюменской гордумы. Фотографиями с мероприятия поделилась спикер гордумы Светлана Иванова.
«Благодарим первого руководителя нашего региона за поддержку женщин-политиков, общественников! Ценим Ваше наставничество и работу в одной команде!», — написала депутат в личном telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Александр Моор поздравил с международным женским днем тюменских ветеранов. С участием главы региона прошел праздничный концерт для ветеранов Великой отечественной войны, участниц спецоперации и матерей бойцов СВО.
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