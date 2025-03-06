06 марта 2025

Тюменский губернатор Моор собрал вокруг себя прекрасную половину депутатов. Фото

Тюменский губернатор Моор поздравил женщин-депутатов с 8 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Моор вручил цветы тюменским депутатам
Губернатор Моор вручил цветы тюменским депутатам Фото:

Тюменский губернатор Александр Моор вручил букеты цветов женщинам-депутатам. На поздравлении главы региона с 8 марта присутствовали народные избранницы из регионального парламента и тюменской гордумы. Фотографиями с мероприятия поделилась спикер гордумы Светлана Иванова.

«Благодарим первого руководителя нашего региона за поддержку женщин-политиков, общественников! Ценим Ваше наставничество и работу в одной команде!», — написала депутат в личном telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Александр Моор поздравил с международным женским днем тюменских ветеранов. С участием главы региона прошел праздничный концерт для ветеранов Великой отечественной войны, участниц спецоперации и матерей бойцов СВО.

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Тюменский губернатор Александр Моор вручил букеты цветов женщинам-депутатам. На поздравлении главы региона с 8 марта присутствовали народные избранницы из регионального парламента и тюменской гордумы. Фотографиями с мероприятия поделилась спикер гордумы Светлана Иванова. «Благодарим первого руководителя нашего региона за поддержку женщин-политиков, общественников! Ценим Ваше наставничество и работу в одной команде!», — написала депутат в личном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Александр Моор поздравил с международным женским днем тюменских ветеранов. С участием главы региона прошел праздничный концерт для ветеранов Великой отечественной войны, участниц спецоперации и матерей бойцов СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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