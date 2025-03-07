В Тюмени займутся благоустройством и озеленением карьера «Утиный» на улице 50 лет ВЛКСМ. Внутри обновленного сквера появятся диван-качели и домики для уток. Сам же карьер углубят, очистят от камыша и ила, сообщается на сайте «Госзакупок».
«Восстановление обводненного карьера „Утиный“. Улучшение санитарной, экологической и ландшафтной обстановки обводненного карьера „Утиный“. Дноуглубление очисткой от камыша и удаления ила… Выполнение работ по благоустройству озелененной территории обводненного карьера Утиный… Оборудование: скамья (8 штук), урна (14 штук), диван-качели (6 штук), домик для уток (4 штуки)» — написано в проектной документации закупки.
Всего на благоустройство карьера хотят потратить более 43,5 миллиона рублей: 20,1 — на углубление и очистку, 23,4 — на благоустройство и озеленение. При этом подрядчик на благоустройство уже найден. Пока не сообщается, кто им будет, но известной, что работы будут выполнены за 17,2 миллиона. Готовый сквер сдадут уже 1 ноября 2025 года.
В Тюмени в 2026 году проведут благоустройство «Сквера Депутатов». В рамках реновации там оборудуют несколько зон — спортивную, прогулочную, игровые и скейт-парк.
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