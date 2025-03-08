Началось финальное сражение за Курскую область: главное о спецоперации на 8 марта

Алаудинов: ВСУ покидают позиции под Курском из-за масштабного наступления ВС РФ
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ВС РФ начали масштабное наступление на позиции ВСУ в Курской области
ВС РФ начали масштабное наступление на позиции ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ начали масштабные боевые операции против украинских военных в Курской области. Это привело к тому, что войска ВСУ начали покидать ранее занимаемые позиции, сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. Главные события спецоперации — в материале URA.RU.

ВСУ бросают позиции в Курской области

ВС РФ начали широкомасштабные боевые действия против ВСУ в Курской области, что привело к отступлению украинских войск с занимаемых позиций. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, генерал-майор Апти Алаудинов.

В том числе, российские военнослужащие начали широкомасштабное наступление на населенный пункт Суджа в Курской области. Атака осуществляется сразу по нескольким направлениям. Согласно данным военных корреспондентов, в операции принимают участие разные подразделения ВС РФ. Так, войска российского десанта продвигаются из района Махновки, подразделения спецназа «Ахмат» осуществляют наступление с направления Мартыновки, а 30-й мотострелковый полк ведет действия со стороны Черкасского Поречного. Операции также проводятся из районов Русской Конопельки и Малой Локни.

Российские силы освободили три населенных пункта под Курском

В Курской области ВС РФ перешли в наступление и взяли под свой контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне, включая Старую Сорочину, Викторовку и Николаевку. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ проникли по газопроводу вглубь обороны ВСУ под Курском

Вооруженные силы России успешно преодолели оборонительные рубежи ВСУ в Курской области, используя для передвижения газопровод. Об этом сказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

ВСУ атаковали крупнейший НПЗ в России

В Ленинградской области была успешно предотвращена атака украинского дрона на Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ), который является ключевым предприятием Кириши и ведущим в России по объему производства топлива. Губернатор области Александр Дрозденко подтвердил, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло повреждение внешней структуры одного из резервуаров для хранения.

ВС РФ выбили ВСУ из Константинополя

Российские военнослужащие успешно вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Константинополь в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Ранее было объявлено о начале операций российских военных по вытеснению украинских сил с данной территории.

Запрет на передачу Киеву разведданных США привел к большим потерям ВСУ

После прекращения передачи разведданных со стороны Запада ВСУ столкнулись с серьезными потерями. Отмена американской поддержки в виде спутниковой информации серьезно повлияла на положение украинских военных в зоне боевых действий.

Издание Time сообщает, что из-за этого решения погибли сотни украинских солдат. Кроме того, прекращение предоставления спутниковых изображений от компании Maxar, по данным издания, привело к тому, что российская армия смогла добиться прогресса в Курской области и довести украинские подразделения до состояния, близкого к окружению.

Захарова ответила на угрозы Украины атаковать Крымский мост

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы (признан в РФ экстремистом и террористом) о возможной третьей атаке на Крымский мост. Неижпапа ранее упомянул поговорку «Бог любит Троицу», говоря о подготовке атаки. Захарова заявила: «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (Православная церковь Украины, прим. — URA.RU) скоро обретет их мощи».

«Искандер» уничтожил заряжающую машину HIMARS

Минобороны России сообщило о том, что в результате точного удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS. Действие произошло в поселке Новониколаевка, который находится в 26 километрах от Николаева, пишет «Пятый канал». В результате атаки были ликвидированы до 10 украинских военнослужащих, а также был уничтожен боекомплект машины.

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ВС РФ начали масштабные боевые операции против украинских военных в Курской области. Это привело к тому, что войска ВСУ начали покидать ранее занимаемые позиции, сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. Главные события спецоперации — в материале URA.RU. ВСУ бросают позиции в Курской области ВС РФ начали широкомасштабные боевые действия против ВСУ в Курской области, что привело к отступлению украинских войск с занимаемых позиций. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, генерал-майор Апти Алаудинов. В том числе, российские военнослужащие начали широкомасштабное наступление на населенный пункт Суджа в Курской области. Атака осуществляется сразу по нескольким направлениям. Согласно данным военных корреспондентов, в операции принимают участие разные подразделения ВС РФ. Так, войска российского десанта продвигаются из района Махновки, подразделения спецназа «Ахмат» осуществляют наступление с направления Мартыновки, а 30-й мотострелковый полк ведет действия со стороны Черкасского Поречного. Операции также проводятся из районов Русской Конопельки и Малой Локни. Российские силы освободили три населенных пункта под Курском В Курской области ВС РФ перешли в наступление и взяли под свой контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне, включая Старую Сорочину, Викторовку и Николаевку. Об этом сообщили в Минобороны России. ВС РФ проникли по газопроводу вглубь обороны ВСУ под Курском Вооруженные силы России успешно преодолели оборонительные рубежи ВСУ в Курской области, используя для передвижения газопровод. Об этом сказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. ВСУ атаковали крупнейший НПЗ в России В Ленинградской области была успешно предотвращена атака украинского дрона на Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ), который является ключевым предприятием Кириши и ведущим в России по объему производства топлива. Губернатор области Александр Дрозденко подтвердил, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло повреждение внешней структуры одного из резервуаров для хранения. ВС РФ выбили ВСУ из Константинополя Российские военнослужащие успешно вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Константинополь в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Ранее было объявлено о начале операций российских военных по вытеснению украинских сил с данной территории. Запрет на передачу Киеву разведданных США привел к большим потерям ВСУ После прекращения передачи разведданных со стороны Запада ВСУ столкнулись с серьезными потерями. Отмена американской поддержки в виде спутниковой информации серьезно повлияла на положение украинских военных в зоне боевых действий. Издание Time сообщает, что из-за этого решения погибли сотни украинских солдат. Кроме того, прекращение предоставления спутниковых изображений от компании Maxar, по данным издания, привело к тому, что российская армия смогла добиться прогресса в Курской области и довести украинские подразделения до состояния, близкого к окружению. Захарова ответила на угрозы Украины атаковать Крымский мост Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы (признан в РФ экстремистом и террористом) о возможной третьей атаке на Крымский мост. Неижпапа ранее упомянул поговорку «Бог любит Троицу», говоря о подготовке атаки. Захарова заявила: «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (Православная церковь Украины, прим. — URA.RU) скоро обретет их мощи». «Искандер» уничтожил заряжающую машину HIMARS Минобороны России сообщило о том, что в результате точного удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS. Действие произошло в поселке Новониколаевка, который находится в 26 километрах от Николаева, пишет «Пятый канал». В результате атаки были ликвидированы до 10 украинских военнослужащих, а также был уничтожен боекомплект машины.
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