Военкор Котенок: бойцы ВС РФ выбили ВСУ из Константинополя

Российские военные вытеснили ВСУ из Константинополя
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Российской Федерации вытеснили украинские войска из села Константинополь в ДНР. Об этом сообщает военные корреспондент Юрий Котенок
«Противник выбит из Константинополя (ДНР)» , — пишет журналист в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ приступили к операциям по вытеснению украинских военных с территории Константинополя.
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