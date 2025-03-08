Военкор Котенок: бойцы ВС РФ выбили ВСУ из Константинополя

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Российские военные вытеснили ВСУ из Константинополя
Российские военные вытеснили ВСУ из Константинополя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации вытеснили украинские войска из села Константинополь в ДНР. Об этом сообщает военные корреспондент Юрий Котенок 

«Противник выбит из Константинополя (ДНР)» , — пишет журналист в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ приступили к операциям по вытеснению украинских военных с территории Константинополя.

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Вооруженные силы Российской Федерации вытеснили украинские войска из села Константинополь в ДНР. Об этом сообщает военные корреспондент Юрий Котенок  «Противник выбит из Константинополя (ДНР)» , — пишет журналист в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ приступили к операциям по вытеснению украинских военных с территории Константинополя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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