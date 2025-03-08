Алаудинов: ВСУ бросают позиции под Курском из-за масштабного наступления ВС РФ

Российская армия начала масштабное наступление на ВСУ в Курской области, в результате чего украинские военные бросают свои позиции. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.
«На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции», — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его официальном telegram-канале.
Ранее западные издания сообщали, что около 10 тысяч украинских военнослужащих могут оказаться в окружении российского войска в Курской области. Минобороны России утверждает, что уже освобождены три населенных пункта. Военные корреспонденты добавляют, что российские войска продвигаются в направлении города Суджа. Подробнее — в материале URA.RU.
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