Алаудинов: ВСУ бросают позиции под Курском из-за масштабного наступления ВС РФ

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ВСУ покидают свои позиции в Курской области
ВСУ покидают свои позиции в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия начала масштабное наступление на ВСУ в Курской области, в результате чего украинские военные бросают свои позиции. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

«На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции», — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его официальном telegram-канале.

Ранее западные издания сообщали, что около 10 тысяч украинских военнослужащих могут оказаться в окружении российского войска в Курской области. Минобороны России утверждает, что уже освобождены три населенных пункта. Военные корреспонденты добавляют, что российские войска продвигаются в направлении города Суджа. Подробнее — в материале URA.RU.

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Российская армия начала масштабное наступление на ВСУ в Курской области, в результате чего украинские военные бросают свои позиции. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. «На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции», — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его официальном telegram-канале. Ранее западные издания сообщали, что около 10 тысяч украинских военнослужащих могут оказаться в окружении российского войска в Курской области. Минобороны России утверждает, что уже освобождены три населенных пункта. Военные корреспонденты добавляют, что российские войска продвигаются в направлении города Суджа. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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