10 марта 2025

Жителя ЯНАО оштрафовали за оформление прописки иностранцам

Житель Ямальского района незаконно прописал в своем жилье пять иностранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец незаконно прописывал у себя иностранцев
Ямалец незаконно прописывал у себя иностранцев Фото:

Житель Ямальского района ЯНАО незаконно прописал у себя пять иностранцев и заплатит за это 100 тысяч рублей. Сообщили в прокуратуре округа.

«Прокуратура Ямальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя округа. Он признан виновным по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Незаконную прописку иностранцев в собственном жилье ямалец оформил в МФЦ во второй половине 2024 года — из-за этого полиция не могла законно контролировать соблюдение правил иностранцами по месту пребывания. Суд назначил мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее URA.RU сообщило, что жительницу Нового Уренгоя (ЯНАО) оштрафовали на 30 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет пяти иностранцев. С июня по сентябрь 2024 года женщина осуществила фиктивную постановку на учет пяти иностранных граждан по месту в своем жилье.

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Житель Ямальского района ЯНАО незаконно прописал у себя пять иностранцев и заплатит за это 100 тысяч рублей. Сообщили в прокуратуре округа. «Прокуратура Ямальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя округа. Он признан виновным по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Незаконную прописку иностранцев в собственном жилье ямалец оформил в МФЦ во второй половине 2024 года — из-за этого полиция не могла законно контролировать соблюдение правил иностранцами по месту пребывания. Суд назначил мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило. Ранее URA.RU сообщило, что жительницу Нового Уренгоя (ЯНАО) оштрафовали на 30 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет пяти иностранцев. С июня по сентябрь 2024 года женщина осуществила фиктивную постановку на учет пяти иностранных граждан по месту в своем жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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