На Ямале заболеваемость гриппом выросла в полтора раза за неделю

Респираторными инфекциями в ЯНАО заболели более 6300 человек, из которых 3780 — дети. Заболеваемость гриппом увеличилась в полтора раза с 281 случая до 420 в неделю, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ЯНАО.
«На девятой неделе гриппом заразился 281 человек, на десятой неделе зарегистрировано уже 420 случаев», — рассказали корреспонденту URA.RU в управлении Роспотребнадзора. При этом, большая часть населения округа (319 тысяч человек) сделали прививки от вирусов.
За неделю в округе выявлено 6 333 случая ОРВИ (из них 3 780 случаев среди детского населения до 18 лет). Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ — 167 человек, из них- 122 ребенка.
Ранее URA.RU сообщило, что на Ямале за неделю несколько сотен человек заразилось гриппом. В ЯНАО за девятую неделю 2025 года выявлен 281 новый случай заражения гриппом.
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