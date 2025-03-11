«Ежик в тумане»: жители ЯНАО задыхаются выхлопными газами из-за дальнобойщиков

Жители поселка Лесной в Надыме (ЯНАО) сообщают в соцсетях, что травятся выхлопными газами из-за дальнобойщиков — в поселке находится парковка для большегрузов. Местные предлагают мэрии перенести стоянку или закрыть от удушающих выхлопов.
«Вонь и туман стоит на весь поселок Лесной. В квартире воняет, на улице воняет, туман от газов. Интересно, кто придумал около детского сада и жилых домов построить парковку для дальнобойщиков», — написали в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
В Лесном отмечают постоянный гул, музыку и маты в летнее время, а зимой — вонь от выхлопа. «Я сегодня тоже всю ночь не могла понять, откуда так выхлопами воняет. Спать невозможно. В подъезд вышла утром — как ежик в тумане», — написала в комментариях Светлана Шубина.
Местные рассказали, что большегрузы иногда останавливаются не на парковке, а на конечной остановке Лесного. «Мешают проехать общественному транспорту; машины ставят, как им хочется, не глушат их. А люди с детьми, стоя на остановке, дышат этими газами», — сообщила Анжелика Бестужева.
Ямальцы предлагают мэрии поставить заграждения на парковке или перенести ее в другое место. Администрация Надыма сообщила URA.RU, что проект размещения стоянки прошел госэкспертизу — стоянка расположена по всем нормам и правилам. Так расстояние от жилого дома до площадки составляет в Лесном 100 метров, при минимально необходимом расстоянии от фасадов жилых зданий с окнами до стоянки на 100 — 300 единиц в 35 метров.
«Что касается выхлопных газов — в наших климатических условиях, к сожалению, избежать этого невозможно. Собственники большегрузов, как и других автомобилей, вынуждены чаще прогревать транспорт при понижении температуры воздуха», — отметил сотрудник мэрии в комментариях к посту. Предложения о мерах по снижению шума и запаха администрация обещала зафиксировать и выбрать возможные варианты решения проблем.
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