Чем известен Алексей Чумаков, который 12 марта празднует день рождения

Певец Алексей Чумаков, несмотря на то, что родился в Узбекистане, начал свою карьеру именно в Тюмени. Здесь он делал первые шаги в музыкальной сфере и получал профильное образование. 12 марта он празднует свое 44-летие. Чем прославился музыкант, — в материале URA.RU.
Детство и переезд в Тюмень
Алексей Чумаков родился 12 марта 1981 года в Узбекистане в городе Самарканд. Его отец, Георгий Георгиевич, по профессии был художником-оформителем и служил главным реставратором Собора святителя Алексия Московского. Мать певца, Лилия Аванесовна, была врачом-физиотерапевтом. Алексей — второй ребенком в семье. Помимо него, Чумаковы воспитывали старшего сына Александра, который в настоящий момент до сих пор проживает в Тюмени.
В юном возрасте будущий артист занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов, был ведущим на школьных концертах и организатором различных мероприятий. Уже с одиннадцати лет Алексей Чумаков писал песни и выступал на сцене.
Когда Алексею было 14 лет, семья переехала в Тюмень. Здесь он поступил в высший колледж искусств на вокальное отделение. Проучившись год, он перевелся на дирижерско-хоровое отделение Ташкентского высшего колледжа искусств и закончил его в 1998 году.
Алексей с теплотой вспоминает годы, проведенные в Тюмени. На одном из шоу он поделился историей, как его задержали с «трупами».
Слава в Москве и участие в телевизионных проектах
В 2003 году Чумаков переезжает в Москву и тогда же участвует в первом сезоне музыкального шоу «Народный артист» на телеканале «Россия». Там он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа Плюс».
Далее у певца начались активные гастроли. В том числе у него состоялся тур в Германии.
Спустя 10 лет, в 2013 году, Чумаков стал победителем первого сезона шоу «Один в один» на «Первом канале». Там артист перевоплощался в знаменитых исполнителей, среди них Любовь Успенская, Александр Серов и другие. Также Алексей был задействован в четвертом сезоне шоу, где состязались победители и участники прошлых сезонов. В 2025 году после перезапуска шоу «Один в Один» на канале «Россия-1» стал постоянным членом жюри.
«Аладдин», личная жизнь и избранные хиты
В 2019 году на экраны выходит фильм «Аладдин», снятый по мотивам известного мультфильма студии Disney. В оригинале Джинна озвучил актер Уилл Смитт, русский голос персонажу подарил Алексей Чумаков. Он также исполнит заглавную песню «Арабская ночь».
В числе знаковых хитов певца — композиции «Счастье», «Тут и там», «Необыкновенная», «Девочка, девушка, женщина». Всего актер выпустил три музыкальных диска.
С 2014 года состоит в браке с экс-солисткой группы «Блестящие» Юлией Ковальчук. Вместе они были ведущими шоу на телеканале СТС «Между нами» и снялись в романтической комедии «Срочно выйду замуж». Пара воспитывает сына.
Воспоминания тюменских коллег
Местная вокалистка Ася Куприянова познакомилась с Чумаковым еще в студенческие годы в компании таких же музыкантов. В то время Алексей уже выступал и подрабатывал ведущим на разных мероприятиях.
«Он очень удивительный человек с таким внутренним стержнем, с достаточным уровнем самоиронии, чтобы выживать в этом непростом артистическом мире. Он всегда с большой любовью относился к людям и жизни. Ему всегда есть что сказать. Его неуемная энергия, работоспособность действительно впечатляют. Он может петь разными голосами. Я с юности знала, что если Леше нужно смоделировать чей-то голос, он справится. Алексей очень разноплановый артист — он может сочинить, исполнить, сделать аранжировки, написать шутки или сценарий. Человек с огромным потенциалом, который может раскрывать и дальше», — делится тюменка.
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