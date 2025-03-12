Взрыв частного дома в Тобольске произошел неожиданно. Неподалеку от места происшествия прогуливалась молодежь, кто-то шел с работы домой. Двое из таких очевидцев рассказали корреспонденту URA.RU о подробностях ЧП. По их словам, несмотря на то, что причиной взрыва стал именно газ, в воздухе пахло порохом.
«Почему-то кажется, что не баллоны взорвались. Говорят, то баллоны, но пахло порохом», — рассказали тоболяки.
Они также поделились, что такое происшествие многих повергло в шок. По словам очевидцев, никто не даже не предполагал, что подобное может произойти в их городе.
Вечером 12 марта в одном из частных домов по адресу улица Октябрьская Тобольска произошел взрыв газа. Ударной волной вынесло окна во всех ближайших многоквартирных домах. Во время происшествия пострадали мама и ребенок. Подробнее об инциденте вы сможете узнать в нашей онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!