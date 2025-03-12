12 марта 2025

Пахло порохом: очевидцы поделились подробностями взрыва частного дома в Тобольске. Видео

Тоболяки пожаловались на запах пороха перед взрывом частного дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед взрывом тобольского дома пахло порохом
Перед взрывом тобольского дома пахло порохом Фото:

Взрыв частного дома в Тобольске произошел неожиданно. Неподалеку от места происшествия прогуливалась молодежь, кто-то шел с работы домой. Двое из таких очевидцев рассказали корреспонденту URA.RU о подробностях ЧП. По их словам, несмотря на то, что причиной взрыва стал именно газ, в воздухе пахло порохом.

«Почему-то кажется, что не баллоны взорвались. Говорят, то баллоны, но пахло порохом», — рассказали тоболяки.

Они также поделились, что такое происшествие многих повергло в шок. По словам очевидцев, никто не даже не предполагал, что подобное может произойти в их городе.

Вечером 12 марта в одном из частных домов по адресу улица Октябрьская Тобольска произошел взрыв газа. Ударной волной вынесло окна во всех ближайших многоквартирных домах. Во время происшествия пострадали мама и ребенок. Подробнее об инциденте вы сможете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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Взрыв частного дома в Тобольске произошел неожиданно. Неподалеку от места происшествия прогуливалась молодежь, кто-то шел с работы домой. Двое из таких очевидцев рассказали корреспонденту URA.RU о подробностях ЧП. По их словам, несмотря на то, что причиной взрыва стал именно газ, в воздухе пахло порохом. «Почему-то кажется, что не баллоны взорвались. Говорят, то баллоны, но пахло порохом», — рассказали тоболяки. Они также поделились, что такое происшествие многих повергло в шок. По словам очевидцев, никто не даже не предполагал, что подобное может произойти в их городе. Вечером 12 марта в одном из частных домов по адресу улица Октябрьская Тобольска произошел взрыв газа. Ударной волной вынесло окна во всех ближайших многоквартирных домах. Во время происшествия пострадали мама и ребенок. Подробнее об инциденте вы сможете узнать в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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