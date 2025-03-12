Взрыв газа в Тобольске принес разрушительные последствия
Вечером 12 марта в одном из частных домов Тобольска произошел взрыв газа. Ударной волной вынесло окна во всех ближайших многоквартирных домах. О том какие разрушения принес взрыв и как выглядит место происшествия — в нашем фоторепортаже.
Рядом с эпицентром взрыва находился склад с дровам. Его чудом не задело огнем
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