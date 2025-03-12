12 марта 2025

Как сейчас выглядит место взрыва в Тобольске. Фоторепортаж

Взрыв газа в Тобольске разрушил частный дом и повредил близстоящие многоэтажки
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в Тобольске принес разрушительные последствия
Взрыв газа в Тобольске принес разрушительные последствия Фото:

Вечером 12 марта в одном из частных домов Тобольска произошел взрыв газа. Ударной волной вынесло окна во всех ближайших многоквартирных домах. О том какие разрушения принес взрыв и как выглядит место происшествия — в нашем фоторепортаже.

Рядом с эпицентром взрыва находился склад с дровам. Его чудом не задело огнем
Рядом с эпицентром взрыва находился склад с дровам. Его чудом не задело огнем
Фото:

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Вечером 12 марта в одном из частных домов Тобольска произошел взрыв газа. Ударной волной вынесло окна во всех ближайших многоквартирных домах. О том какие разрушения принес взрыв и как выглядит место происшествия — в нашем фоторепортаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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