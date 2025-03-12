12 марта 2025

«В нашем доме газа не было»: дочь находящейся в реанимации тоболячки поделилась подробностями взрыва газа

Дом в Тобольске, в котором взорвался газ, не был газифицирован
© Служба новостей «URA.RU»
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Газопровод проходил в метре от здания
Газопровод проходил в метре от здания Фото:

Дом в Тобольске, в котором 12 марта произошел взрыв газа, не был газифицирован. Такую информацию передает издание «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру региона. В диалоге с URA.RU дочь пострадавшей в инциденте женщины, которая находится в реанимации, также подтвердила этот факт.

«В нашем доме даже не было газа. Он на электричестве. Проблема в том, что газопровод проводили в метре от окон нашего дома», — объясняет причину инцидента девушка Елизавета.

Собеседница информационного агентства рассказала, что не знает о состоянии здоровья матери и своего брата на текущий момент. Эти подробности ей не раскрывают, а причину называть отказываются.

Вместе с тем она добавила, что в момент инцидента девушка находилась в образовательном учреждении, поэтому не пострадала. То же самое касается отца семейства.

Елизавета добавила, что на данный момент власти не связывались с ней. Однако в администрации мэра URA.RU сообщили, что вся поддержка семье пострадавших будет оказана. Это в своем telegram-канале подтвердил и губернатор Тюменской области Александр Моор, который прямо сейчас осматривает место происшествия.

Ранее в Тобольске взорвался газ в частном доме. В происшествии пострадали два человека: мать и брат Елизаветы. Они находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. 

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Дом в Тобольске, в котором 12 марта произошел взрыв газа, не был газифицирован. Такую информацию передает издание «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру региона. В диалоге с URA.RU дочь пострадавшей в инциденте женщины, которая находится в реанимации, также подтвердила этот факт. «В нашем доме даже не было газа. Он на электричестве. Проблема в том, что газопровод проводили в метре от окон нашего дома», — объясняет причину инцидента девушка Елизавета. Собеседница информационного агентства рассказала, что не знает о состоянии здоровья матери и своего брата на текущий момент. Эти подробности ей не раскрывают, а причину называть отказываются. Вместе с тем она добавила, что в момент инцидента девушка находилась в образовательном учреждении, поэтому не пострадала. То же самое касается отца семейства. Елизавета добавила, что на данный момент власти не связывались с ней. Однако в администрации мэра URA.RU сообщили, что вся поддержка семье пострадавших будет оказана. Это в своем telegram-канале подтвердил и губернатор Тюменской области Александр Моор, который прямо сейчас осматривает место происшествия. Ранее в Тобольске взорвался газ в частном доме. В происшествии пострадали два человека: мать и брат Елизаветы. Они находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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