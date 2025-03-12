«В нашем доме газа не было»: дочь находящейся в реанимации тоболячки поделилась подробностями взрыва газа

Дом в Тобольске, в котором 12 марта произошел взрыв газа, не был газифицирован. Такую информацию передает издание «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру региона. В диалоге с URA.RU дочь пострадавшей в инциденте женщины, которая находится в реанимации, также подтвердила этот факт.
«В нашем доме даже не было газа. Он на электричестве. Проблема в том, что газопровод проводили в метре от окон нашего дома», — объясняет причину инцидента девушка Елизавета.
Собеседница информационного агентства рассказала, что не знает о состоянии здоровья матери и своего брата на текущий момент. Эти подробности ей не раскрывают, а причину называть отказываются.
Вместе с тем она добавила, что в момент инцидента девушка находилась в образовательном учреждении, поэтому не пострадала. То же самое касается отца семейства.
Елизавета добавила, что на данный момент власти не связывались с ней. Однако в администрации мэра URA.RU сообщили, что вся поддержка семье пострадавших будет оказана. Это в своем telegram-канале подтвердил и губернатор Тюменской области Александр Моор, который прямо сейчас осматривает место происшествия.
Ранее в Тобольске взорвался газ в частном доме. В происшествии пострадали два человека: мать и брат Елизаветы. Они находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
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